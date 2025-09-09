El Xerez CD invierte 5.000 euros en la resiembra del Estadio Pedro Garrido

El césped del Estadio Pedro Garrido se encuentra desde el pasado lunes en la primera fase de la resiembra, que este año se ha adelantado varios meses con motivo de la utilización del campo de varios equipos, entre ellos el Xerez Club Deportivo y el Jerez Industrial.

El Deportivo, en virtud del convenio suscrito con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Jerez, puede hacer uso del estadio para los entrenamientos del primer equipo, principalmente en horario de mañana y ocasionalmente de tarde, sobre todo durante la pretemporada.

El estrés al que ha sido sometido el césped ha sido importante durante los dos últimos meses y de ahí que haya necesitado una resiembra de manera urgente que el club azulino costea. La entidad ha informado de que destina “una importante inversión económica” a este respecto, una cantidad que según fuentes consultadas se acerca a la cifra de los 5.000 euros.

Los trabajos, que han comenzado en la jornada del 9 de septiembre, se prolongarán durante aproximadamente veinte días y permitirán que el terreno de juego luzca en perfectas condiciones de cara a la nueva temporada 25/26.

"Esta actuación, fruto de la colaboración entre la entidad y el Ayuntamiento de Jerez, se enmarca dentro de la apuesta continua de ambas instituciones por mejorar nuestras instalaciones deportivas y conseguir así una óptima práctica del fútbol", indican desde el club azulino.