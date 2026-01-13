Xerez CD - Águilas: las dos mejores defensas del campeonato

Xerez CD y Águilas se ven las caras este domingo en Chapín (18 horas) con el liderato en juego. Los murcianos llegan a Jerez en lo más alto de la clasificación con 35 puntos y tras vencer este pasado fin de semana al Linares Deportivo, resultado que le ha costado el puesto a Pedro Díaz en el banquillo jiennense; mientras que los de Diego Galiano también solventaban su visita al Almería B con victoria, sufriendo lo indecible y remontando con los goles en el descuento de Jaime López y Nané.

Iniciada la segunda vuelta del campeonato y aún con 48 puntos en juego, la pelea por el liderato tiene como escenario el Municipal de Chapín, cuyo césped presenta un estado lamentable y que puede ser un hándicap para ambos equipos pero, sobre todo, para el de casa. El Deportivo se está mostrando contundente en su feudo, donde ha logrado seis victorias y sufrido tan sólo las derrotas frente al Estepona y el Lorca Deportiva. Curiosamente, los de Diego Galiano dejaron siempre la portería a cero en sus triunfos, mientras que los dos únicos goles que han encajado como locales supusieron que volaran seis puntos.

Salcedo, meta del Águilas. / Manuel Aranda

Además de ser un duelo de segundo contra primero, el Xerez CD - Águilas pondrá sobre el tapete a las dos mejores defensas del campeonato. El equipo que lidera desde el banquillo Adrián Hernández 'Patiyoso' es el menos goleado del Grupo 4 de Segunda RFEF. Los murcianos sólo han recibido 11 tantos esta temporada y tienen bajo palos a Salcedo, que en sus 15 encuentros sólo ha encajado 8 goles, promediando 0,53 tantos por partido, tres décimas peor que los guardametas del Yeclano, el jerezano Borja Martí -hijo del exportero del Xerez CD Ramón Martí- (6 goles en 12 partidos) y el del Real Jaén Franganillo (5 en 10 duelos).

Igualmente, el Águilas es el equipo que menos tantos ha recibido como visitante (5) y ha dejado la portería a cero en cuatro de sus ocho desplazamientos. Tan sólo Linares Deportivo, Xerez DFC, Malagueño, Puente Genil y UCAM han sido capaces de perforar la portería aguileña. A domicilio, el equipo de Adrián Hernández ha sumado 15 puntos siendo el mejor visitante del grupo junto al Recreativo de Huelva gracias a sus cuatro triunfos y tres empates, cayendo sólo en sus visitas al Polinario de Puente Genil y La Condomina de Murcia.

Chris Martínez, pichichi con 10 goles, bate a Bloch en el Xerez DFC-Águilas de esta temporada. / Manuel Aranda

En el otro lado de la balanza, un Xerez CD que en las primeras 18 jornadas ha encajado 13 tantos. Ángel de la Calzada sólo se perdió el último cuarto de hora en el duelo contra el Antoniano por una tarjeta roja que posteriormente le retiraba el Comité de Competición. El dueño de la portería azulina ha dejado el arco a cero en 8 encuentros y en Chapín sólo ha tenido que recoger el balón desde dentro de su meta en dos ocasiones, si bien ambas significaron las derrotas frente a Estepona y Lorca Deportiva. El equipo de Diego Galiano se está mostrando contundente atrás y apenas concede ocasiones, aunque este próximo domingo tendrá que pasar una doble prueba de fuego.

Y el pichichi

Y es que el Águilas, además de líder y equipo menos goleado del Grupo 4, también cuenta con el máximo artillero de la categoría, el delantero Chris Martínez. El coruñés atraviesa un momento dulce y la pasada jornada le daba el triunfo a su equipo con un doblete frente al Linares. Encargado de los penaltis -ha anotado dos esta campaña- y de ejecutar los golpes francos, así materializaba el 1-0 al Linares al filo del descanso este pasado domingo. El punta suma 10 tantos en 18 jornadas, si bien sólo ha sido titular en 8 de ellas. Curiosamente, su mejor desempeño lo ha dado saliendo desde el banquillo. Tras ser titular en las seis primeras jornadas en las que sólo anotó en la primera frente al Yeclano y en la quinta, desde los 11 metros, en Almería, veía puerta en otras seis ocasiones sin partir con dorsal de titular. El delantero, no obstante, sí lo ha sido en las dos últimas fechas: se quedó a cero en la derrota frente al UCAM y marcaba los dos del triunfo contra los linarenses.