El Xerez CD pierde el Trofeo Feria de la Vendimia en un partido aburrido (1-2)

Franco fue uno de los azulinos que más peligro generó en la primrea parte.

El Xerez CD ha encajado su segunda derrota de la pretemporada ante el Juventud Torremolinos y se ha quedado sin el V Trofeo Feria de la Vendimia al caer por 1-2 en un partido aburrido, típico de pretemporada, en el que el cuadro de superior categoría se mostró más sólido y acertado de cara al gol. El encuentro fue de más a menos nivel, en el primer acto llegaron los tres goles y el segundo tiempo se hizo largo y hasta aburrido por momentos. Ribeiro adelantó a los costasoleños, empató Javi Rodríguez y Cristóbal hizo la diana de la victoria visitante.

Guille Campos y Chacartegui intentan frenar a Cristóbal. / Manuel Aranda

Galiano durante toda la pretemporada viene repartiendo minutos y en esta oportunidad apostó por un once con muchos de los futbolistas que se perfilan como titulares. En la portería salió De la Calzada, con una defensa integrada de derecha a izquierda por Ricky, Moi, Guille Campos y Chacartegui y una medular con Ismael, Jaime López y Charaf, por una banda Franco, por la otra Javi Rodríguez y como referente Moussa Sissokho.

El Juventud Torremolinos dejó claro desde el primer minuto de partido que se tomaba muy en serio su último test de pretemporada fuera de El Pozuelo, controló la posesión del balón, llevaba la iniciativa ante un Xerez CD impreciso, al que le costaba salir, y en apenas ocho minutos generó dos oportunidades. A la tercera no falló y se adelantó en el marcador tras una buena jugada en la que los azulinos no estuvieron del todo acertados a la hora defender. Edu López puso un buen balón al área que Ribeiro mandó dentro. 0-1. Minuto 20.

Los azulinos celebran el gol de Javi Rodríguez de cabeza tras un centro de Franco. / Manuel Aranda

Dos goles en tres minutos

El Deportivo intentó reponerse tras el golpe y justo después, Charaf (23') se sacó un gran lanzamiento que Cuenca tuvo que mandar a saque de esquina. El cuadro de Antonio Calderón seguía a lo suyo, tocaba con criterio, se mostraba bien posicionado y serio, pero superada la media hora, el Deportivo sacaba provecho de una recuperación de balón. El esférico lo peleó Franco por su banda y casi sin ángulo se sacó un buen centro que cabeceó Javi Rodríguez para empatar. 1-1. Minuto 32.

Pero la alegría iba a durar poco. Guille Campos se ganó una amarilla por una falta en la corona del área, el lanzamiento se estrelló en la barrera y en el saque de esquina posterior, que fue en corto, Guille Campos otra vez no pudo con su par y Cristóbal superó de cabeza a De la Calzada. 1-2. Minuto 36.

Ambas escuadras enfilaron el vestuario con muchos minutos por delante, pero dos conclusiones claras, un Juventud Torremolinos que demostraba que estaba más rodado -la liga en Primera RFEF comienza el próximo fin de semana- y un combinado xerecista que se mostraba más fallón en defensa de lo habitual.

Javi Rodríguez fue de los azulinos más entonados en la primera mitad. / Manuel Aranda

Misma tónica

Galiano no movió el banquillo de salida, pero no tardó en retirar a Jaime López y Franco para dar minutos a Adri Rodríguez y Zelu, mientras que Calderón realizó hasta cuatro en el descanso. El partido no tenía demasiadas oportunidades, pero al menos el Xerez CD había dado un pasito al frente y buscaba la forma de hacer daño a un rival que comenzaba a sentirse incómodo y hasta le costaba salir a la contra. Javi Rodríguez lo intentó por partida doble, pero en la primera (56') se le fue el control y en la segunda (60') su disparo lo atajó el portero.

El tiempo avanzaba lento y sobre el verde apenas pasaban cosas interesantes en ataque, tan pocas que los aficionados estaban más pendientes de los cambios y de ver en acción a sus jugadores y entre ellos, Bless, que debutaba tras un par de días de entrenamiento con sus compañeros. El aburrido segundo acto no dio para mucho más. Excesivo centrocampismo y poco brillo en las áreas

El Deportivo tiene mucho margen de mejora y la próxima semana en Canarias en el Torneo de San Ginés tendrá la oportunidad de corregir errores de cara al inicio de liga el sábado 6 de septiembre ante el Salerm Puente Genil.

Once inicial del Xerez CD ante el Juventud Torremolinos en el Trofeo Feria de la Vendimia. / Manuel Aranda