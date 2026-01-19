El Xerez CD "se pone a disposición de las autoridades para colaborar" con la agresión al fisioterapeuta del Águilas

El Xerez Club Deportivo ha hecho público un comunicado respecto a los incidentes ocurridos ayer antes del partido y que, tal y como ha denunciado el Águilas y el árbitro recoge en el acta, provocaron la agresión del jefe de seguridad del club a uno de los integrantes del cuerpo técnico murciano.

La entidad "rechaza de manera absoluta cualquier forma de violencia, dentro y fuera de los terrenos de juego, valores que siempre han formado parte de nuestra identidad y trayectoria histórica. En relación con los hechos mencionados, el Xerez Club Deportivo desea manifestar que no dispone, en este momento, de información suficiente y contrastada sobre el desarrollo del suceso, por lo que considera necesario actuar con prudencia y responsabilidad hasta que los hechos puedan ser esclarecidos por las autoridades competentes".

Tal y como señala el propio Águilas FC, "se trataría de un hecho de carácter individual, que en ningún caso representa ni al Xerez CD como entidad, ni a sus valores, ni al comportamiento general de las personas que forman parte del club".

La institución "se pone a disposición de las autoridades para colaborar en todo aquello que sea necesario con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, desde el máximo respeto a los procedimientos establecidos".

Desde el Deportivo se reitera "nuestro compromiso con un fútbol entendido como espacio de convivencia, respeto y deportividad, confiando en que este tipo de situaciones no empañen el buen desarrollo de la competición ni la relación entre ambas entidades".