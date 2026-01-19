El Xerez CD "se pone a disposición de las autoridades para colaborar" con la agresión al fisioterapeuta del Águilas
El club recalca que "se trataría de un hecho de carácter individual, que en ningún caso representa ni al Xerez CD como entidad, ni a sus valores"
El Águilas FC condena la agresión sufrida por uno de los miembros de su cuerpo técnico
El Xerez Club Deportivo ha hecho público un comunicado respecto a los incidentes ocurridos ayer antes del partido y que, tal y como ha denunciado el Águilas y el árbitro recoge en el acta, provocaron la agresión del jefe de seguridad del club a uno de los integrantes del cuerpo técnico murciano.
La entidad "rechaza de manera absoluta cualquier forma de violencia, dentro y fuera de los terrenos de juego, valores que siempre han formado parte de nuestra identidad y trayectoria histórica. En relación con los hechos mencionados, el Xerez Club Deportivo desea manifestar que no dispone, en este momento, de información suficiente y contrastada sobre el desarrollo del suceso, por lo que considera necesario actuar con prudencia y responsabilidad hasta que los hechos puedan ser esclarecidos por las autoridades competentes".
Tal y como señala el propio Águilas FC, "se trataría de un hecho de carácter individual, que en ningún caso representa ni al Xerez CD como entidad, ni a sus valores, ni al comportamiento general de las personas que forman parte del club".
La institución "se pone a disposición de las autoridades para colaborar en todo aquello que sea necesario con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, desde el máximo respeto a los procedimientos establecidos".
Desde el Deportivo se reitera "nuestro compromiso con un fútbol entendido como espacio de convivencia, respeto y deportividad, confiando en que este tipo de situaciones no empañen el buen desarrollo de la competición ni la relación entre ambas entidades".
