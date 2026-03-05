Los Xerez CD-Recreativo de Huelva, un clásico del fútbol andaluz

Mena celebra el 1-0 que dio la victoria al Xerez CD ante el Recre en la 2003/04.

El Xerez Club Deportivo y el Recreativo de Huelva se verán las caras el próximo domingo en Chapín en competición liguera por trigésimo tercera ocasión. Este clásico del fútbol andaluz y del fútbol nacional arrancó históricamente en la temporada 49/50 en Tercera División cuando ambos equipos se enfrentaron por primera vez. Entonces, el Xerez CD, dirigido por Celestino Lasa, venció al cuadro onubense por 3-1 con goles de Leoncito, Pombo y Agar y Manolín para el Recre.

Los duelos entre azulinos y albiazules han tenido resultados dispares y los 32 partidos disputados hasta el momento se han saldado con 9 triunfos xerecistas, 13 empates y 10 victorias recreativistas. La primera vez que Xerez CD y Recre se enfrentaron en Segunda División fue en la temporada 57/58, en un partido que acabó en tablas. Araujo marcó para el Xerez CD y Colágeno para el Recre. Por destacar alguna, en la temporada 52/53, también en Tercera, se produjo la mayor goleada local de todos los enfrentamientos, ganando el Xerez CD por 5-1 con goles de Álvarez (2), Andreu (2) y Agar y Hernández por el Recre.

Encuentro de la temporada 87/88 en Domecq que acabó en 0-0.

Por contra, la mayor goleada visitante se produjo en la temporada 93/94 con aquel 0-4 en Chapín con goles de Kiko, Vicente, Iván Rosado y Baroja. Precisamente el delantero Iván Rosado fue protagonista en aquella década en muchos derbis entre ambos equipos, anotando incluso un hat trick en la temporada 95/96 en aquellos inolvidables duelos con el capitán azulino Juan Pedro Ramos.

Es curioso pero en aquella década de los noventa, con ambos clubes en Segunda B, se llegaron a enfrentar en seis ocasiones, y las seis cayeron del lado recreativista, la última en la 96/97, precisamente el año del ascenso a Segunda División con Carlos Orúe en el banquillo.

Sin embargo, en los últimos años los duelos se igualaron. Así, tras el ascenso del Xerez CD a Segunda en la 2001/02, con Bernd Schuster en el banquillo, ambos equipos empataron a cero en un choque disputado en el 'destierro' de El Palmar con un campo infame, y en la campaña 2003/04, los azulinos rompieron con una racha de casi quince años al ganar por la mínima en Chapín con gol de José María Mena.

Más tarde, ya en las últimas campañas del Xerez CD en el fútbol profesional, el equipo doblegó al Recre en dos ocasiones, en la 2011/12, ganando por 3-1 con goles de Joselito Vega, Raúl Cámara y Tato mientras que por parte del Recre anotó Sergi Enrich. La última victoria xerecista data del año del descenso, en la 2012/13 cuando, con Esteban Vigo en el banquillo, se impuso al cuadro blanquiazul por 2-0 con goles de José Mari y Álvaro Silva.

El último partido jugado en Chapín entre ambos clubes fue en Tercera División en la temporada 21/22, un choque que acabó de nuevo con triunfo recreativista gracias a los goles de Juanjo Mateo y Juan Delgado (0-2).