El Xerez CD superó en Chapín los 10.000 espectadores por tercera vez esta temporada

Los 11.052 espectadores que el pasado domingo acudieron al partido entre el Xerez CD y el Recreativo de Huelva, con más de tres mil aficionados onubenses situados en Fondo Norte, ha sido la segunda mejor entrada esta temporada en Chapín en lo que va de curso liguero pese a que el partido fue declarado Medio Día del Club, teniendo que pasar los socios por taquilla. El Xerez CD superó por la mínima a un rival directo al que superó en la tabla para colocarse tercero con 45 unidades, empatado con el UCAM Murcia y a la caza del Águilas, con cuatro puntos más a falta de ocho jornadas decisivas.

Tras años de penurias, éxodos y una por entonces reducida pero fiel afición, el Deportivo ha ido recuperando masa social con el paso de las temporadas y ascensos y desde hace un par de campañas la media de aficionados en Chapín ha crecido de manera exponencial. De tal modo que la cifra de espectadores no para de aumentar.

El encuentro que más aficionados ha congregado este curso con el Xerez CD actuando como local fue en el derbi frente al Xerez DFC, con un total de 13.887 espectadores en las gradas de Chapín y casi un millar de aficionados del XDFC en Fondo Norte. El Deportivo también superó la barrera de los diez mil en el encuentro contra la Deportiva Minera (10.092) y se quedó muy cerca frente al Águilas (9.883). La 'peor' entrada de la temporada fue en el encuentro contra el Real Jaén, partido al que asistieron 6.344.

En lo que se lleva de temporada, han pasado por Chapín un total de 109.329 espectadores (datos que facilita el club durante los partidos) cuando aún quedan cuatro partidos más como local contra Unión Atlético, Puente Genil, Extremadura y UCAM Murcia. Esta cifra se sitúa ya muy cerca de la que el Deportivo congregó el pasado curso en casa, 114.014, número que rebasará probablemente en el siguiente partido en casa contra el Malacitano.

Partidos y Espectadores