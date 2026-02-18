Xerez CD y Xerez DFC, cara y cruz en la clasificación en 2026

Desde que comenzó el año 2026, Xerez CD y Xerez DFC han llevado caminos opuestos. Así, mientras que los de Diego Galiano han mantenido la dinámica conseguida hasta final del pasado año, al cuadro que entrena Diego Caro le ha venido fatal el parón navideño.

El Xerez CD finalizó el 2025 con 27 puntos, encaramado a la cuarta posición y a cinco puntos del líder Águilas. El Xerez DFC, por su parte, acabó 2025 undécimo con 22 puntos, los mismos que Puente Genil, que marcaba el play-out.

Tras la Navidad, los de Galiano han sumado 12 puntos, siendo el quinto mejor equipo del grupo, una cifra que le ha permitido seguir cuarto con 39. En este periodo, vencieron al Xerez DFC en el derbi (1-0), hicieron lo propio ante el Almería B a domicilio (1-2) y lograron superar al Melilla (1-0) en Chapín. Además, sacaron sendos empates ante Estepona y Linares.

El Xerez DFC, por contra, no ha tenido el inicio de año esperado. Los azulinos sólo han ganado un partido de los seis disputados (ya que tienen aún pendiente el del Real Jaén en casa), el que le enfrentó a La Unión(4-2) en Chapín. Del resto, sólo hay que reseñar el empate del pasado domingo en Puente Genil (1-1), ya que los demás finalizaron con derrota: Yeclano (3-0); UCAM (1-2) y Atlético Malagueño (2-1). En total, los de Caro han sumado 4 puntos, siendo pues, en una hipotética clasificación, el antepenúltimo peor equipo del grupo IV.

En una clasificación de este 2026, teniendo en cuenta que muchos equipos tienen partidos de menos por las múltiples suspensiones de la jornada del pasado 8 de febrero (incluso el Extremadura llega a tener dos menos), el Recreativo de Huelva sería el mejor equipo desde que comenzó el año, sumando nada menos que 16 de los 18 puntos en juego. El conjunto onubense parece haber reconducido su camino desde que el ex bético Arzu llegó al banquillo, pues esos 16 puntos podrían ser incluso más, ya que tienen un choque pendiente (el que le medirá al Águilas).

Clasificación del año 2026

Junto a él comparte ese privilegio el próximo rival del Xerez CD, la Deportiva Minera, que ha iniciado el 2026 como un rayo. Sólo la derrota del pasado fin de semana en La Victoria ante el Real Jaén ha empañado un arranque espectacular, pues no hay que olvidar que el cuadro de Checa cerró 2025 en el décimo puesto con los mismos puntos que el Xerez DFC, 22, y ahora es quinto.

Dentro de esa tabla encontramos también al UCAM, uno de los equipos más regulares del grupo, que ha sumado 13 puntos, y un sorprendente Real Jaén, que también ha comenzado el año con fuerza. De hecho, los de Manolo Herrero suman 12 puntos en seis partidos, y aún tienen pendiente el que le medirá la semana próxima en Chapín al Xerez DFC.

Positivo ha sido también el inicio de 2026 del Estepona, que ha sumado 12 puntos. El cuadro costasoleño ha sido uno de los clubes que más ha reforzado el plantel, buscando así la permanencia, y aunque de momento la labor de entiende complicada (están a 9 puntos) sí que parece que serán uno de los equipos complicados de esta segunda vuelta.

Todo lo contrario ha sido el año nuevo para La Unión, que, junto al Almería B, aún no saben lo que es ganar, aunque en el caso de los murcianos tienen un partido menos.