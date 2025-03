Checa: "El primer objetivo está cumplido, hay licencia para soñar"

José Carlos Romero 'Checa' irradiaba felicidad en la sala de prensa de Chapín tras la victoria del Xerez CD frente al San Fernando, que virtualmente da la permanencia a los azulinos en su primera temporada en Segunda RFEF y a partir de ahora deben cambiar el chip para luchar por el play-off de ascenso, que tienen a un punto. El técnico xerecista ha agradecido una vez más el trabajo de su equipo y el apoyo de la afición y ha afirmado que hay "licencia para soñar" en las siete jornadas que restan para acabar la temporada regular.

Pregunta.Ya por fin se ha llegado a la barrera de los 42 puntos. ¿Es momento de decir que la permanencia está amarrada y se puede hablar de otra cosa?

Respuesta.Creemos que años anteriores y creo que también este año la barrera de los 42 puntos va a ser complicada de superar para los de abajo y creemos que el primer objetivo está cumplido. Hay que darles las gracias a estos jugadores y valorar la temporada que están haciendo porque es increíble y sobre todo cuando nos enfrentamos a grandes rivales como en este caso el San Fernando hay que valorarlo más. Así que una vez más me quito el sombrero ante mis jugadores y les doy las gracias a ellos y a la afición por la unión que han tenido. Desde el minuto uno han ido a por el partido, como digo siempre la afición tiene que venir a jugar el partido, no a verlo, y una vez más lo han demostrado, hemos conseguido tres puntos importantes que nos dan la permanencia.

P.Comenzaba el partido con el equipo a cuatro puntos del play-off por la victoria del Antoniano por la mañana contra el Don Benito.

R.El objetivo nuestro es ganar cada semana desde que estoy aquí, ya sea en cas o fuera y este partido no iba a ser menos. Los demás resultados no dependen de nosotros, lo que depende de nosotros era ganar y así ha sido. Tenemos la suerte de tener un grupo de jugadores que nos hace soñar y creer que podemos ir a más. Vamos a preparar el partido contra el Águilas de la mejor manera y a soñar a ver hasta dónde podemos llegar.

P.Ha repetido la palabra soñar dos veces. ¿Hay licencia para ello entonces?

R.Hay licencia porque los jugadores nos hacen soñar. El objetivo que nos marcaron a principios de temporada es el que es y nosotros siempre hemos querido más, pero había que conseguirlo cuanto antes y es un lujo haberlo conseguido ya quedando las jornadas que quedan y sobre todo si miramos atrás vemos el grupo de equipos potentes con grandes jugadores y entrenadores, grandes presupuestos que están por detrás nuestra, así que hay que valorar lo que estos jugadores están haciendo, estoy seguro de que nos harán seguir soñando.

P.Ahora que está conseguido el primer objetivo, ¿con qué capacidad ve al equipo para pelear por meterse entre los cinco primeros?

R.Me centro siempre en el siguiente partido y así va a ser esta semana. No me voy a volver loco, vamos a ir a Águilas con todo, a intentar ganar a otro gran equipo que está peleando por arriba y nuestro único objetivo va a ser ganar.

P.Afrontaban contra el San Fernando un partido con ausencias destacadas y además se lesiona Santisteban a los dos minutos.

R.Tiene mucho mérito, a mí me interesa el equipo y no los nombres y lo han demostrado. Al final, los que juegan menos siempre están preparados y siempre se lo digo a ellos, que el equipo está por encima de cualquiera y se ha demostrado, salga quien salga está preparado. Le damos más importancia al equipo, en mayúsculas, más que a los jugadores. Nos tenemos que quedar con eso, desde que llegué aquí mi intención era hacer un equipo porque por aquí han pasado grandes jugadores, grandes entrenadores y los objetivos se consiguen con equipos. Nunca he puesto excusas por bajas, siempre planteo los partidos para ganar independientemente de los jugadores que tenga.

P.El técnico del San Fernando ha comentado que su equipo ha hecho un partido lamentable, pero se ha visto igualmente a un Xerez CD que ha jugado quizá el partido más completo de la temporada en casa.

R.Hemos tenido el acierto de la finalización que nos faltó el día del Almería B. No creo que el San Fernando haya hecho un partido lamentable, sí creo que mis jugadores han estado muy bien y cuando mis jugadores rayan a ese nivel es complicado competir contra ellos. El San Fernando tiene un gran equipo, muy bien trabajado, dice mucho todo el tiempo que llevaban sin perder, desde el año pasado, y desde que llegó este entrenador están haciendo las cosas superbien, así que valoro más el trabajo de mis jugadores ante un San Fernando que no creo que haya hecho un mal partido, sino que los míos han estado muy bien.

P.¿Qué supone ganar de nuevo en casa?

R.Nos ayuda, sobre todo porque teníamos muchas ganas de brindarle el triunfo a nuestra afición porque nos apoya siempre, tanto en casa como fuera. Nos estaba costando ganar en Chapín, estábamos hacviendo buenos partidos pero no nos estaba dando para ganar y hemos hecho uno redondo, creo que el resultado es corto, la primera parte ha sido un monólogo nuestro y el primer tiro de ellos creo que es en el minuto 80. Desde el minuto uno hasta el noventa y tantos el único que ha estado en el campo y ha querido ganar ha sido el Xerez Club Deportivo.