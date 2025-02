Pirata al rescate

José Carlos Romero 'Checa' ha sido sancionado con dos partidos tras la tarjeta roja que vio en el partido de la pasada jornada en Chapín frente al Antoniano, por lo que Juan Pedro Ramos 'El Pirata' tendrá que sentarse en el banquillo del Xerez Club Deportivo este domingo en El Rosal para dirigir al equipo contra el Cádiz Mirandilla y también la siguiente jornada ante el Almería B.

No es la primera vez esta temporada que El Pirata tiene que actuar desde la banda, ya que también lo tuvo que hacer en dos semanas consecutivas después de que Checa fuese expulsado en el encuentro que su equipo disputó en el Pedro Garrido contra la Balompédica Linense, partido que acabó con incidentes. Entonces, Juan Pedro dirigió a la plantilla en Don Benito y también en casa contra el Villanovense y los resultados no pudieron ser mejores.

Y es que con anterioridad, el Deportivo pasó por un mal momento de resultados que le descabalgó de la zona de play-off de ascenso, regresó a la senda de la victoria frente al Águilas y sumó un punto en casa de la Deportiva Minera. Sin embargo, contra la Balona, en una mala tarde, los xerecistas caían 1-2 pese a adelantarse en el marcador con un tanto de penalti de Diego Domínguez. Los azulinos se vieron remontados en apenas cinco minutos con un doblete de Fran Carbiá, Charaf fue expulsado -denunciando insultos xenófobos- y a Checa también le caían dos partidos de sanción.

Juan Pedro se sentaba en el banquillo del Vicente Sanz y el Deportivo vencía 0-1 al Don Benito con un tanto de David Santisteban desde el punto de penalti. En la rueda de prensa posterior al encuentro, El Pirata defendía al técnico del ascenso a Segunda RFEF, que no pasaba por su mejor momento deportivo: "Como siempre estamos para apoyar al entrenador y él ha dirigido al equipo y ha decidido los cambios y la alineación y yo soy una persona más que me ha tocado estar de pie en lugar de estar sentado. Es una satisfacción, pero no hay que darle importante, los protagonistas son los jugadores. Haría un llamamiento a la calma y (que la afición) apoye a nuestros jugadores, a nuestro entrenador, que es el líder dentro del club y todo el mundo está con él y está haciendo un trabajo y se ha ganado el respeto de todos".

Juan Pedro charla con el árbitro del Xerez CD-Villanovense. / Vanesa Lobo

Una semana más tarde, Juan Pedro tenía que dirigir de nuevo al equipo cumpliendo Checa su segundo partido de sanción y de nuevo con victoria para los azulinos, en este caso ante el Villanovense en el último partido que se disputó en el Pedro Garrido gracias a un tanto de Armengol. Al término del encuentro y cuando se le comentaba que era la segunda victoria con él en el banquillo, comentaba, entre risas, que era "algo anecdótico. Vuelvo a decir aquí que tenemos claro que el míster es nuestro líder. Tanto en lo profesional como en lo personal yo sólo puedo tener palabras de agradecimiento para él y creo que todo el xerecismo. Las cosas buenas que pasan en el equipo son gracias a él y por mala suerte ha tenido que cumplir dos partidos de sanción, pero lo mejor para todos es que sea el que dirija y pueda estar con el equipo y ganar partidos".

Juan Pedro Ramos ya tuvo que hacerse cargo del Xerez CD en las siete últimas jornadas de la temporada 22/23 tras la destitución de Juan Carlos Gómez. En aquella ocasión, el Deportivo sufrió dos derrotas y sumó dos empates para enlazar posteriormente tres victorias consecutivas que certificaron no sólo la permanencia en Tercera RFEF sino que también sirvieron para clasificar al equipo para la Copa RFAF. Ésa misma campaña, Ramos también tuvo que ejercer de interino en la séptima jornada tras la marcha de Paco Peña, ganando el Xerez CD en casa del Sevilla C en un partido que presenció Juan Carlos Gómez.

El Pirata también se hizo cargo del equipo en la campaña 17/18 en las seis últimas jornadas con un balance de dos triunfos y cuatro derrotas, salvando la categoría en la penúltima contra el San Roque de Lepe en El Torno y comenzó la 18/19 al frente del equipo, siendo destituido en la séptima tras caer en casa contra el Cádiz B... El domingo puede cerrar el círculo con un triunfo que acabe con la mala racha del Deportivo y prolongue su buena dinámica cada vez que tiene que sentarse en el banquillo azulino.