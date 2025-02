Ni lateral izquierdo ni mediocentro: el Xerez CD no firma el último día de mercado

El Xerez Club Deportivo no concretó ningún movimiento en el último día del mercado invernal, que se cerró a las cero horas de este lunes 3 de febrero. El club azulino ha llevado a perdido a cuatro futbolistas desde el pasado 1 de enero, Álex del Río, David García, Ulloa y Sergio López y realizado tres refuerzos: Dani Lidueña, Manu de la Lama y Taufek.

Se esperaba algún movimiento para dos puestos, el mediocentro y el lateral izquierdo. Las salidas de David García -cedido por el Cádiz al Atlético Sanluqueño- y Ulloa -el Granada pagó su cláusula para su filial- dejaron el centro del campo con menos efectivos y el perfil de centrocampista defensivo sólo lo cumple a rajatabla Adri Rodríguez. Para la medular ha llegado Manu de la Lama procedente del Torre del Mar, aunque su perfil es más de mediapunta que de mediocentro.

Sobre el papel, la dirección deportiva le ha dado a José Carlos Romero ‘Checa’ dos jugadores de banda ‘diferentes’ a lo que ya había, completando la plantilla con Dani Lidueña, aunque su papel ha sido más de delantero en el Poli Almería; y Taufek, cedido por el Ceuta y extremo izquierdo puro.

La posición que no se ha podido reforzar es la de lateral izquierdo. El club no ha podido suplir la baja de Álex del Río y Ricky -que ha jugado en no pocas posiciones durante la primera vuelta- tendrá que acabar la temporada en esa posición pese a ser diestro. El Deportivo tenía un acuerdo con el gaditano Chacartegui, pero el compromiso se supeditaba a que se desvinculara de su club y llegase el pase internacional.