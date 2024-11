Ramón, mejor jugador del Grupo X de Tercera 23/24: "A palabras necias oídos sordos"

Ramón García, lateral derecho del Xerez CD, ha sido elegido mejor futbolista del Grupo X de Tercera RFEF la pasada temporada en los premios que otorga cada temporada la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) después de ser el más votado entre sus propios cmopañeros y entrenadores del resto de equipos de la categoría. El defensa azulino recogerá su premio el próximo lunes en la gala que se va a celebrar a las seis y media de la tarde en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid.

El jugador azulino ha asegurado estar "estoy superfeliz y supercontento, es una cosa que no me esperaba. Le doy las gracias a todo los equipos porque esto es una votación de los jugadores y técnicos y no me lo esperaba. Después del año que hicimos nos lo merecíamos cualquiera del Xerez. Le tengo que dar las gracias a los compañeros del año pasado, a los que están este año, al cuerpo técnico, a la directiva y a la aficioón. Es importante y positivo de que se vuelva a hablar del Xerez y que vuelva a estar en este tipo de galas", apuntó. Los compañeros "me han hecho el típico pasillo y que tengo que pagar una comida", comentó entre bromas "Me han dado la enhorabuena, en el vestuario somos como una familia y se han alegrado como si les hubiera tocado a ellos, eso se percibe y se nota".

Hace un par de semanas, Ramón García cometió un error en el partido de Copa que a la postre significó el 0-1 del Ceuta. Apenas unos días después la moneda sale cara y es reconocido como mejor jugador del Grupo X: "Hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga. Yo en el partido de Copa me vi superbien, sí es verdad que cuando estás entrando y saliendo y te meten un rival de alto nivel como el Ceuta, que está hecho para pelear por subir a Segunda, pues es complicado. Cometí un error puntual que me tocó a mí como le pudo tocar a cualquiera de mis compañeros, porque los primeros diez o quince minutos éramos un flan. El resto del partido me vi bastante bien, no soy el tipo de jugador que no la vuelvo a pedir o que pide el cambio, me considero con personalidad para estar en las buenas y en las malas y salí (a sala de prensa a dar explicaciones) más que nada porque a mí este escudo me duele como al que más, soy de los que más tiempo lleva aquí y lo siento así". "Se escuchan -añadía- comentarios de todos lados en redes sociales que me llegan pero a palabras necias oídos sordos, esto es una votación de los jugadores y entrenadores de todos los equipos del Grupo X y ellos han decidido esto y yo supercontento y agradecido a mi club y al resto de compañeros y a las palabras que no suman e insignificantes oídos sordos", dijo.

En la presente temporada, el lateral va alternando titularidades con suplencias e incluso quedarse fuera de la lista, como la pasada semana contra la Minera. Admite que " todos queremos jugar todos los partidos, pero yo me siento bien y la competencia es sana; con Paco me llevo espectacular y al final decide el míster, los dos intentamos dar el máximo en cada entrenamiento y ponerle las cosas complicadas de cara al domingo y el beneficiado es el club porque ambos nos hacemos mejor. Yo estoy tranquilo y satisfecho por todo lo que estoy haciendo".

El Deportivo dio las dos caras en tierras murcianas, mal en la primera parte y mucho mejor en la segunda. Ramón apunta que "nos quedamos con todo, parte de la primera cometimos ciertos errores y no supimos leer bien el partido y la segunda cuando el míster entró en el vestuario y nos puso las pilas se vio el cambio, hay que quedarse con todo, con lo negativo par aprender y con lo positivo para seguir haciéndolo igual de bien o incluso mejor".

El domingo llega la Balona, en descenso y a cuatro puntos de la permanencia y con un cambio de técnico por el camino. "Esta categoría es supercomplicada, creo que estamos a cinco del primero, a dos del play-off a dos o tres de abajo... Equipos que pensabas que iban a estar arriba están abajo y viceversa, al final cada partido es un mundo y hay que salir a la guerra cada fin de semana porque cualquier rival te lo pone complicado. Que esté tan abajo a lo mejor sí extraña, pero es circunstncial, tienen buen equipo y seguro que acaban arriba". Y el duelo, en el Pedro Garrido, cuyo césped está en malas condiciones y hay un partido por la mañana, el que juegan Jerez Industrial y Portuense: "Nos adaptamos, si el campo está mal es para los dos, cualquier cosa que no dependa de nosotros... Estamos preparando el partido para sumar los tres puntos".