El Xerez, víctima de su conformismo

El Xerez CD no pasó del empate ante el Linares Deportivo en un mal partido y donde los azulinos no merecieron más. Los locales desaprovecharon la ventaja de ponerse pronto en el marcador, y volvieron a exhibir sobre el maltrecho césped de Chapín, que sigue siendo una vergüenza, las mismas deficiencias de los últimos encuentros.

Esa falta de ambición, que ya se le ha achacado en más de una ocasión, le condenó ante un rival que se limitó a defender bien ordenado, poco más (demostrando por qué está en la zona baja), pero que propuso mucho más que el Xerez, llevando el peso del partido en muchos momentos del mismo. Ahora bien, ocasiones, lo que se dice ocasiones claras, no tuvo, de ahí el cabreo con el que se marcharon los aficionados de Chapín.

Si en otros enfrentamientos a los de Galiano les sirvió ponerse por delante en marcador y vivir de las rentas, ante el Linares, ese plan no funcionó, completando uno de sus peores partidos esta temporada a nivel ofensivo, pues en defensa, sí que mantuvo el tipo durante casi todo el mismo. Esta vez ni siquiera hubo una parte buena, como ocurrió ante Melilla o en el derbi ante Xerez DFC, ayer no hubo absolutamente nada, y a excepción del gol, que llegó de penalti, los xerecistas no tiraron con peligro entre los tres palos.

El Deportivo se presentó con varias novedades en el once. A la consabida entrada de Jaime López por el lesionado Charaf, Diego Galiano introdujo también en la alineación titular a Chuma, que disputaba así su primer partido de inicio, y Zeki Díaz, sustituyendo a Zelu y Nané con respecto al último partido en Estepona.

El partido comenzó de cara para los azulinos, pues tras un primer aviso de Jaime López a los cuatro minutos, que Ángel Hernández envió a córner, llegaría el gol. Ese mismo córner fue botado por Zeki y acabó con derribo dentro del área de Moi, señalando el árbitro el punto de penalti. Ismael fue encargado de ejecutarlo, ajustándolo al palo izquierdo y anotando el 1-0.

El gol allanaba el camino a los de Galiano, que casi sin hacer nada, ya iban ganando. Sin embargo, imcomprensiblemente, el tanto hizo que, con apenas unos minutos de encuentro, el equipo diese un paso atrás, dejándole el balón al Linares y mostrándose impreciso en todas sus líneas.

Ismael no aparecía, y sin Charaf, que acostumbra a bajar a mediocampo a desatascar el juego, el Deportivo no fue capaz de trenzar una sola jugada. Hasta Josete, acostumbrado a ser solvente, se mostró fallón en las entregas, generando algún que otro susto a la grada.

Por debajo en el marcador, el Linares intentó llevar entonces el peso del partido, pero sus intentos se topaban con un rival bien asentado atrás y que no le dejaba espacios. Los locales hacían lo que más les gusta, esperar y tratar de salir a la contra aprovechando la velocidad de su tridente ofensivo, Zeki, Chuma y Mati Castillo.

Pero esa verticalidad a la que nos tiene acostumbrado el equipo en casa, no apareció y los intentos de salir al contra-ataque se perdían en pases al contrario o pérdidas absurdas.

El único disparo con cierto peligro en toda la primera parte lo protagonizó Zeki Díaz a la media hora, con un lanzamiento de rosca con pierna derecha desde el vértice del área que se marchó a la izquierda de la portería de Ángel Hernández. No hubo nada más, un ejemplo claro de lo que fue el partido en la primera parte. Lamentable.

Para colmo, justo antes del descanso, una acción fortuita de Zeki le provocó una lesión en la espalda, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego cojeando, y ser sustituido en la segunda parte. Con la lesión del sanluqueño, Diego Galiano se vio obligado a introducir cambios, incorporando al campo a Zelu, que se situó en banda izquierda, pero que, como los demás, no aportó nada.

La situación se mantuvo en estos primeros compases de la reanudación, es decir, un Xerez replegado atrás esperando su oportunidad y un Linares tratando de llevar la iniciativa pero sin demasiado convencimiento.

Para más inri, cuando apenas habían transcurrido diez minutos de la segunda mitad, Jaime López, que finalizó la primera parte con problemas en su rodilla, tuvo que retirarse. Galiano dio minutos entonces a Jaime Fuentes y refrescó el ataque, retirando a Chuma, al que todavía se le ve falto de ritmo, por Nané.

El Linares también dio aire fresco a su equipo, metiendo a Jack Harper, que reaparecía tras su operación de rodilla, y a David Velázquez, retirando a Caramelo y Hugo Díaz. Miguel de la Fuente buscaba el poderío aéreo del escocés para tratar así de encontrar algún centro lateral, que a partir de entonces comenzaron a ser el arma utilizada por los linarenses.

Antes de la media hora, el Linares avisó por primera vez con un disparo de Menudo que se marchó por encima de la portería y que enfadó a la grada xerecista, que silbó con vehemencia a su equipo.

La réplica la puso Zelu con un disparo desde la frontal flojo, en la mejor jugada de todo el partido. Nané se aprovechó de un error del central Alejandro y cedió a Zelu en la frontal, pero su lanzamiento, ante la desesperación del público, se marchó mansamente a las manos de Ángel Hernández.

Los minutos pasaban y el Xerez era incapaz de hacerse con el partido. Mientras, el Linares arrinconaba poco a poco a los locales a base de centros y empuje. El dominio comenzó a ser total por parte de los visitantes, ante un Xerez que en ningún momento fue capaz de poner en aprieto a su rival y crearle así ciertas dudas. Hasta que llegó el empate. Menudo botó un córner, el balón fue peinado en el primer palo y en el punto de penalti Jack Harper cabeceaba al fondo de la red, estableciendo la igualada. Era el minuto 78’.

Con el 1-1 en el marcador, el Xerez, con más corazón que cabeza, intentó ir a por el segundo. La tuvo a nueve para el final Zelu, tras una buena acción personal de Jaime Fuentes que cedió a Franco y su centro lo remató horrible el jerezano. Al final, empate en un partido malo en el que el Xerez CD no mereció más por su escasa ambición.