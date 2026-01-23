Zequi: "El único sitio donde quería venir era al Xerez"

Ezequiel Díaz 'Zequi' ya ejerce como nuevo futbolista del Xerez CD. El extremo sanluqueño ha sido presentado este viernes en la sede del club azulino y se ha mostrado encantado de recalar en un equipo al que lleva siguiendo toda la temporada, asegura que le gusta la presión de sentirse un jugador importante y está convencido de que no le va a costar adaptarse a lo que Diego Galiano le va a pedir.

Miguel Ángel Gutiérrez, director deportivo del XCD, presentó al futbolista , al que definió como "diferencial, un jugador que puede jugar en varias posiciones, con un amplio currículum y con muchas cualidades que creo que va a aportar al equipo. Ha querido venir aquí al Xerez CD. Económicamente ha tenido cosas muy importantes, de equipos muy importantes y le quiero agradecer de corazón porque es un futbolista que tenía mercad. En verano estuvimos cerca, pero era entendible, fue al equipo de su ciudad, encima con una categoría más".

Zequi tomaba la palabra para agradecer al Xerez CD la oportunidad de recalar en sus filas: "Yo he tenido siempre claro que el sitio donde quería venir era aquí, todo lo que ha dicho es verdad, yo creo que lo hicimos todo muy rápido, porque al final cuando tanto el club como el jugador están en sintonía y los dos quieren tanto que esto se dé es muy fácil y yo creo que lo hicimos muy rápido por eso, porque ambas partes estábamos de acuerdo. El placer es mío de estar aquí, estoy muy contento, parece que tengo 20 años otra vez, estoy muy feliz, muy ilusionado y vamos a ir a por todas, es lo que le puedo decir a los xerecistas".

"Me gusta llevar esa presión encima. Soy consciente del tipo de jugador que soy, al que le van a pedir más responsabilidades"

El atacante baja de categoría pero aterriza en un histórico cuyo escudo tiene su peso en el fútbol nacional: "Tenemos claro cuál es el objetivo de este año. He venido a Chapín creo que todos los domingos a menos que me ha pillado a mí jugando y al final el ambiente que se vive es respirar fútbol. El Xerez como mínimo tiene que estar en Primera RFEF y cuanto antes mejor".

Se le ha señalado como futbolista referencial al bajar del Sanluqueño en Primera RFEF. ¿Presión? "Me gusta llevar esa presión encima. Soy consciente del tipo de jugador que soy, más vistoso, un jugador de ataque, que se le van a pedir más responsabilidades. A mí me gusta, pero vengo a aportar tanto deportivamente como en el vestuario, creo que soy una persona alegre que siempre hace buen grupo y que viene a aportar lo máximo".

Son varios los jugadores del Xerez CD con los que ha coincidido en otros equipos. Del año del ascenso a Primera RFEF con el Sanluqueño, en el que Zequi anotó 15 goles, están Guille Campos, "mi mejor amigo", Franco o Jaime López y también ha tenido palabras para Adri, "una de las mejores personas que yo he conocido en un vestuario, por todo lo que crea. Veo un grupo súper unido, un grupo con mucha calidad, un grupo que compite al 100%. He visto muchos partidos este año y el grupo parece una familia".

Zequi llega en forma físicamente y cree que tampoco le va a costar darle a Galiano lo que le va a pedir: "A lo mejor este va a ser el proceso un poco más complicado, entre comillas, porque claro, tú vienes seis meses jugando de una manera, presionando de una forma y demás, pero creo que no me va a costar mucho, entiendo bien el fútbol y he visto muchos partidos del Xerez este año".

Y para debutar, nada menos que en Lebrija en un campo de los más difíciles de la categoría: "Hay que adaptarse, el año que ascendimos en el Sanluqueño, que fue un añazo también, había este tipo de campos, que eran jodidos por dimensiones y por superficie y demás. A ponerse el mono de trabajo y a competir, que es lo que tocará".