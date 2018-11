Álex Colorado, el futbolista del Xerez DFC que batió récords en el Xerez CD

La plantilla del XDFC cuenta esta temporada con bastantes jugadores que formaron parte en su día tanto de la cantera como del primer equipo del XCD. De todos ellos, Álex Colorado es el que ha disputado más partidos en categoría nacional con la camiseta azulina, un total de 23, entre las temporada 05/06 y 06/07 y el único que ha pasado por todas las categorías y todos los equipos del Deportivo.

Jorge Herrero, Marcelo y Joaqui también se estrenaron en Segunda A, mientras que Heredia lo hizo en Tercera. Otros, como Padilla, pasaron por la cantera. Javi Casares también formó parte del plantel azulino en la campaña 13/14. Tras el descenso a 2ª B, Ricardo García le firmó y estuvo a las órdenes de David Vidal hasta que se confirmó el descenso administrativo a Tercera. En ese momento, optó por marcharse para seguir jugando en Segunda B.

El paso de Álex Colorado por el XCD es especial. Pocos futbolistas tienen sus récords. El jerezano ha militado en todas las categorías y en todos los equipos de la entidad, desde benjamines hasta la primera plantilla, y en todos los conjuntos de cantera fue el máximo goleador. Esa etapa la recuerda "con cariño y con orgullo, no sé si hay muchos más jugadores que han pasado por todos los equipos como yo. Llegué al club con seis años, me marché con dieciocho y luego volví tras pasar por el Real Madrid Castilla".

Sobre el derbi del domingo, admite que "será un poco especial por todas las connotaciones que tiene, es lógico, aunque no deja de ser uno más. Hay que tomárselo con normalidad. Son tres puntos que queremos ganar como otros cualquiera. No les he visto jugar pero tienen buen equipo, con jugadores de calidad bastante. Si no estamos concentrados y competimos bien, nos crearán problemas".

El partido se jugará en La Juventud y eso "nos perjudica a los dos equipos porque nos los intentaremos jugar, pero creo que a nosotros nos bien peor. Esperemos al menos que no llueva".

A la afición, le pide que "se divierta, no deja de ser un partido de fútbol, en el que puede haber un ambiente bonito entre dos equipos de Jerez. Tenemos que intentar que sea una fiesta".