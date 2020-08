Álex Colorado dice adiós al Xerez DFC

Álex Colorado ha confirmado su marcha del Xerez DFC a través de las redes sociales. El centrocampista jerezano, que acababa contrato, ha anunciado su adiós y se ha despedido de su ya exequipo.

El mensaje del futbolista a través de las redes sociales ha sido este:

"Llegó el día... Quiero comunicar que tras la finalización de mi contrato digo adiós al que ha sido mi club estas dos temporadas. Me gustaría agradecer en primer lugar a los tres entrenadores que he tenido por su plena confianza. En segundo lugar a todos los compañeros de los cuales me llevo una gran relación y a los que quiero decir que aquí tendrán un amigo siempre. Y por último a esa gran afición que tiene este club por sus muestras de apoyo incondicional al equipo. ¡¡Toda la suerte en el futuro, un fuerte abrazo!!".