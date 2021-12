Álex Rueda se abre paso en el Xerez DFC tras superar su lesión de menisco

El delantero jerezano Álex Rueda, procedente del Atlético Sanluqueño, fue el primer fichaje del Xerez DFC. A sus 21 años, el atacante se convrtió en uno de los jugadores revelación de la temporada. El notable nivel que mostró y sus detalles de calidad le sirvieron para meterse a la afición en el bolsillo. Anotó un gran gol ante el Sevilla Atlético y destacó por sus asistencias, pero a finales de agosto, en el amistoso que su equipo jugó ante el San Fernando, una lesión en el menisco de su rodilla derecha le cortó la progresión.

Su recuperación ha sido lenta y hasta mediados de octubre no obtuvo el alta para poder debutar. A base de minutos, va cogiendo confianza, seguridad y recuperando "las buenas sensaciones que tenía en pretemporada. Me encuentro muy bien físicamente, los problemas en la rodilla han quedado atrás. Han sido dos meses muy complicados los que he pasado sin jugar. Fue un golpe duro, pero lo he superado. Tengo muchas ganas de sumar y de marcar que, con los dos meses que he estado parado, no lo hago desde pretemporada con el Sevilla Atlético".

Echa la vista atrás y recuerda que "desde fuera se sufre muchísimo más, se vive todo con más tensión y nervios. Cuando estás en el campo estás mucho más concentrado y pendiente del juego, todo es diferente. En la grada siempre estás con ganas de aportar tu granito de arena".

Con Máyor y Darío Guti lesionados, ante el Leganés en Copa del Rey fue titular por primera vez y contra el San Fernando salió desde el banquillo, al apostar Pérez Herrera por el canterano Sanlúcar. Rueda explica que "estoy para lo que el míster necesite y para actuar en cualquier posición de arriba, me encuentro cómodo en las tres. Me falta el gol y, como he comentado antes, tengo muchas ganas de volver a marcar para ayudar al equipo de la mejor manera posible".

"Los tres puntos ante el San Fernando nos han dado un plus, cuando la pelota no quiere entrar necesitas siete ocasiones para hacer un gol"

Una de las asignaturas pendientes del Xerez DFC en los últimos partidos es concertar las numerosas ocasiones que genera. Bajo el punto de vista del atacante azulino todo es cuestión "de rachas. Cuando uno está en una dinámica positiva, llegas tres veces y metes dos y cuando la pelota no quiere entrar, necesitas siete para marcar un gol, que es lo que nos está pasando y lo que se vio el domingo ante el San Fernando. Lo importante es que se consiguieron los tres puntos, que nos han dado un plus en todos los aspectos".

El encuentro ante el Mensajero del domingo se lo toman como una nueva final y lo encaran "con la intención de seguir sumando de tres. De todos modos, no va a ser fácil. Todos los equipos canarios son competitivos en casa, como ya comprobamos ante el Panadería Pulido y el Tamaraceite. En esta Liga, cualquiera te complica la vida y como te ralajes, te clavan un gol. No nos podemos despitar ni un minuto y menos en estos campos pequeños de césped artificial, que con una jugada a balón parado o con un fallo te hacen daño".