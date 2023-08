"Estamos formando un buen vestuario y eso es importante para estar arriba"

Álvaro Martínez, centrocampista del Xerez DFC, ha sido presentado este lunes en las instalaciones de High Pro Nutrition, una de las empresas patrocinadoras de la entidad azulina. El jugador murciano, que sale por primera vez de su tierra para jugar, asegura que se encuentra contento en Jerez, le gusta el proyecto, destaca el buen vestuario que están formando y espera poner su granito de arena para lograr los exigentes objetivos que se ha marcado la entidad.

El xerecista detalla que aceptar la oferta azulina no fue complicado y recuerda que "David se puso en contacto conmigo este verano, estuvimos hablando una semana y me convenció tanto por el proyecto que me presentó como por la confianza que depositó en mí. Espero aportar mi granito de arena para sacar el proyecto adelante".

Desde que llegó, "los compañeros me han acogido fenomenal, se está formando un vestuario muy bueno y hay muy buen ambiente, que es importante para estar arriba" y admite que "las primeras semanas de pretemporada están siendo duras porque siempre hay mucha carga de entrenamientos, pero es lo que necesitamos ahora para llegar a la liga con el máximo nivel".

El objetivo es pelear por estar lo más arriba posible y eso "está claro, estamos trabajando para ello y hay que intentar ganar todos los partidos que podamos para sacar el mayor número de puntos posibles. Espero que sea un buen año y que se cumplan todos los objetivos".

Por último, confiesa que su posición natural es la de mediocentro, aunque también "puedo jugar de seis y de diez. De ocho estoy más cómodo, ayudando en todo lo que puedo".

Jugadores a prueba

Edu Espada, director deportivo azulino, se ha mostrado satisfecho con su fichaje y espera lo máximo de él. "Tuve la suerte de verlo tanto Yecla como en Antequera la pasada temporada y el míster también lo conocía perfectamente porque siempre ha jugado en Murcia. En todo momento fue una primera opción para nosotros, por lo que entendemos que tiene que ser un pilar y una de nuestras piezas clave para conseguir el objetivo que nos hemos propuesto".

Sobre los jugadores a prueba, el director deportivo detalló que "hemos visto a varios jugadores en los últimos partidos, lo hemos valorado, algunos van a seguir entrenando para hacer un balance más completo y es probable que tengan ficha con el primer equipo y a otros les hemos dicho que no interesan porque tenían un perfil que no necesitábamos. Savio, por ejemplo, lo hizo bien en Lebrija y le gustó a la afición, pero por el tema de documentación se nos puede ir largo en el tiempo y necesitamos refuerzos a corto plazo. La plantilla hasta el 10 de septiembre que arranca la competición va a estar abierta y no vamos a parar de trabajar para encontrar el complemento ideal para el excelente o muy buen plantel que creo que tenemos. Ahora encontrar eso es más complicado, pero estaremos abiertos hasta última hora".