"Mientras estemos vivos que no nos maten, restan veintiún puntos"

Antonio Miguel Hermosín, portero del Xerez DFC, no está teniendo suerte esta campaña. En pretemporada sufrió una lesión en una mano que le impidió trabajar con normalidad y el pasado domingo ante el Recreativo Granada, en su tercer partido como titular, sufrió un esguince de tobillo que le puede dejar sin viajar a Cartagena. Justo antes del descanso, en un golpeo se lesionó. Quiere forzar, pero no tiene garantizado su concurso en La Manga Club, confía en la reacción y apuesta por la gesta.

–¿Cómo se encuentra después de la lesión?

–Me duele todavía. Estoy a la espera de hacerme una resonancia para saber realmente el daño que tengo y saber si puedo jugar o no. No he entrenado con mis compañeros y he estado con los fisios y en el gimnasio. Nos jugamos mucho y quiero estar.

–Las lesiones siempre llegan en mal momento, pero la de la usted...

–Es cierto, parece que estaba para mí. Llevo todo el año entrenando bien, aunque en pretemporada también tuve problemas en una muñeca, empiezo a jugar y me sucede esto. De todos modos, me gusta ser positivo y sólo pienso en recuperarme cuanto antes. Me estaba encontrando bien, pero estas cosas pasan en el fútbol. Sabía que la oportunidad me iba a llegar y espero estar cuanto antes a las órdenes del míster para demostrarle que puede confiar en mí.

–¿Cómo está el grupo tras la derrota y de todo lo que sucedió el domingo?

–Cuando pierdes y no obtienes el resultado que uno quiere, siempre terminas reventado y mucho más un partido como el que teníamos contra el Recreativo Granada, que era a vida o muerte, era muy importante. De todos modos, el domingo estábamos muy mal, el domingo también, pero ya se ve todo de otra perspectiva, el martes ya empiezas a pensar en el domingo y, a partir de ahí, estás deseando de volver a competir.

–Entendemos el enfado de los seguidores y todas las circunstancias que se dieron, les hemos dado poco, sólo hemos ganado dos partidos en casa. Sabemos que nuestra afición es de las mejores y que nos apoya en cualquier campo, a cualquier hora y en cualquier ciudad. Lo que sí le queremos transmitirle es que llevamos todo el año con problemas, que ahora sólo faltan siete partidos partidos para el final y necesitamos que siga ahí, hay que hacer de Chapín un fortín para que sea una fiesta y sumar el mayor número de puntos posibles.

"No hacemos cuenta, vamos partido a partido, pero si ganamos en Cartagena todo se verá diferente"

–El equipo realizó un buen partido y volvió a perder con un error defensivo muy grave...

–Si termina 3-1 o 4-1 a nadie le hubiese extrañado, hicimos una buena primera mitad especialmente y tuvimos bastantes oportunidades, pero la pelota no quiso entrar y hasta mandamos dos balones a los palos. En otras circunstancias, seguro que más de una ocasión hubiese terminado dentro y esa acción del gol no hubiese sido determinante. Soy portero y es muy duro... Nos penaliza todo mucho, cualquier error nos hace mucho daño.

–Restan siete jornadas y hay vida...

–Son muchos puntos los que hay en juego y el mensaje que queremos mandar desde el vestuario es que no nos den por muertos mientras estemos vivos. Nos quedan siete balas y vamos a intentar aprovecharlas todas. Nosotros estamos intentando no hacer muchas cuentas y centrarnos en el partido a partido. Tenemos claro que si vamos ganando partidos, las cuentas van a salir y vamos a pelear hasta el final. La salida a Cartagena es complicada, pero ya da igual el rival, hay que ganar o ganar y seguro que todo se ve de forma diferente. Luego, en casa recibimos a rivales de la zona baja y ahí sí que ya no podemos fallar.