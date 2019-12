Astray aprieta para volver a ser titular en el Xerez DFC

Si hay un jugador en el Xerez Deportivo FC que levantó muchas expectativas desde que se anunció su fichaje, ese es Pedro Astray. El centrocampista vitoriano ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Segunda División B -excepto una temporada, la 17/18 en Tercera con el Guadalajara- y estaba llamado a ser uno de los referentes en el centro del campo azulino.

Una operación de hombro y el posterior período de recuperación le impidieron hacer la pretemporada al mismo ritmo que sus compañeros, lo que no resultó obstáculo para ser titular en siete de los ocho primeros partidos de Liga. Sin embargo, perdió la titularidad en el derbi contra el Xerez CD y, desde entonces, sólo ha jugado 'ratitos'.

"Al final las temporadas son esto, a veces cuentas, a veces sales, pero hay que ser ambicioso y yo lo soy"

El futbolista confía en recuperar la confianza, ahora con Josu Uribe en el banquillo xerecista, porque está convencido de que va a ser un jugador importante en la segunda vuelta: “Espero que (la situación) cambie un poco, sobre todo con respecto a las últimas semanas. En las primeras jornadas sí que entré en los planes del entrenador y ahora llevo unas cuentas en las que no estoy entrando. Al final las temporadas son esto, a veces cuentas, a veces sales, pero hay que ser ambicioso y yo lo soy. He venido aquí a jugar y a hacer ‘play-off’ y creo que en la segunda vuelta voy a aportar mi granito de arena, que espero sea mucho”.

Astray confiesa que “me esperaba jugar mucho más, pero como todos supongo. Así que a seguir trabajando, creo que estoy entrenando bien para entrar en el equipo. Cuando no juegas hay que apretar los dientes, a entrenar más y a demostrarle al entrenador que puedo hacerlo igual o mejor que mis compañeros”.

"Me esperaba jugar mucho más, pero como todos supongo. Así que a seguir trabajando, creo que estoy entrenando bien para entrar en el equipo"

El Xerez DFC ha sufrido dos derrotas consecutivas -Conil y Sevilla C- que han descabalgado al equipo de la zona de ‘play-off’. Astray pide tranquilidad y no cree que la presión esté afectando al equipo: “Estamos en diciembre y queda muchísima temporada. Es verdad que este equipo está hecho para estar arriba, pero estoy seguro de que nos vamos a meter en el ‘play-off’ y lucharemos por el primer puesto. Entiendo a la afición y y que la gente se ponga nerviosa, pero confíamos en nosotros y estamos tranquilos, vamos a sacar esto adelante. No hay que volverse locos por perder dos partidos”.

El centrocampista considera que las dos derrotas han sido más producto de un accidente que por deméritos deportivos, aunque también hace autocrítica: “El fútbol a veces te quita lo que te mereces. Han sido dos derrotas en los últimos minutos y por mala suerte, partidos que teníamos controlados. Es verdad que a un equipo como el nuestro no nos puede pasar esto... pero pasa, lo vemos todos los días en otras categorías. Hay que ser positivos y apoyarnos desde todos los ámbitos”, añade.

"Derrotar al Ciudad de Lucena sería dar un golpe en la mesa porque ganas al líder y creo que lo podemos hacer"

Tras caer contra el Sevilla C, la competición paró por la disputa de la selección andaluza en la Copa de las Regiones y el vitoriano cree que ha venido bien: “Es verdad que cuando pierdes quieres jugar a los tres días para enmendar el error, pero creo que este parón nos ha venido bien. Hemos tenido dos semanas para trabajar y para corregir los errores que hemos cometido”.

El domingo visita Chapín el Ciudad de Lucena, colíder junto al Puente Genil. “El nivel ahí arriba es muy parecido -señala Astray-. Ellos están haciendo una gran temporada, desde el primer día además, pero es verdad que fuera de casa les está costando más y nosotros tenemos que hacernos fuertes aquí en Chapín para demostrar que somos incluso más favoritos que ellos”.

Así que considera que ganar este domingo “sería dar un golpe en la mesa porque ganas al líder y creo que lo podemos hacer. Hay que ver el vaso medio lleno siempre, esto es muy largo y nos quedan aún cinco meses en los que ganaremos y también perderemos, pero siempre hay que confiar en el trabajo que se está haciendo”, finaliza.