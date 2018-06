Barba se despide del XDFC "triste"

El Xerez DFC anunció ayer de forma oficial que el capitán José Manuel Barba no continuará en la plantilla la próxima temporada. Tres días después de comunicárselo al futbolista, en un nota en su página web, lo confirma.

Barba tenía depositadas muchas esperanzas en la próxima temporada y no oculta su decepción. "Me marcho triste y feliz a la vez. Tenía muchas ganas, ilusión y creo que podía aportar fútbol y todo lo que está en mi mano al equipo pero las cosas son así. Deposité toda mi ilusión en este proyecto, quería ayudar al xerecismo a recuperarse, y me da mucha pena abandonarlo ahora que iba a jugar en Tercera después de haber pasado por las categorías más bajas de nuestro fútbol, esa espinita ya se me va a quedar dentro siempre. De todos modos, por otro lado, también me siente muy halagado y emocionado por todas las muestras de cariño que he recibido tanto en estos últimos días como en los años anteriores. La afición se ha portado muy bien conmigo en todo momento, no esperaba tanto cariño a todos los niveles".

Sobre la decisión adoptada por el XDFC, apunta: "Cuando se asciende y sube el nivel de exigencias, lo normal es que las plantillas se refuercen y se produzcan bajas pero, como he comentado antes, pensaba que podía seguir, confío en mis posibilidades. La decisión no ha sido mía, ha sido de la dirección deportiva y del entrenador y, por supuesto, me duele pero la respeto al máximo".

Cinco temporadas dan para mucho, pero él tiene claro con qué se queda. "Sin lugar a dudas, con el día de la presentación del equipo en su primera temporada. Fue impresionante ver cómo estaba Chapín y comprobar que la gente estaba ilusionada con el nuevo proyecto. También me sentí muy feliz el día del estreno en la Liga, le ganamos al Xerez Balompié en Chapín pero como visitantes y marqué el primer gol de la historia del club. Parece que fue ayer cuando empezó todo y ya hace cinco años. La entidad ha ido creciendo y debe seguir haciéndolo. De corazón, le doy las gracias a todo el mundo y les pido que sigan adelante con la ilusión y la humildad por bandera".

El pasado curso, se sintió "importante dentro del grupo, tanto por ser capitán como por lo que terminé jugando, que fue bastante. El vestuario fue una maravilla, el grupo era fantástico. Personalmente, el año fue bueno".

De cara al futuro, el cuerpo le pide seguir jugando porque tiene 26 años. "No lo tengo del todo claro, ya veremos. Me han llamado equipos y a todos les he dicho lo mismo, que me voy a tomar un par de semanas para asimilar lo que ha pasado. Seguro que luego me entran las ganas de seguir".

El XDFC, por su parte, detalla en la web: "La dirección deportiva y el cuerpo técnico del club han comunicado y determinado esta difícil y dura decisión mirando por el bien y el futuro de la entidad xerecista. Barba, buque insignia del XDFC desde su fundación, se marcha tras firmar con letras de oro algunas de las páginas más exitosas de la historia reciente de este club (...) Lamentamos tener que separar nuestros caminos, pero agradecemos su aportación, entrega y compromiso y le deseamos los mejores éxitos deportivos y personales en futuros proyectos #EternamenteGraciasBarba".