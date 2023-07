Beni: "El mayor patrimonio del Xerez DFC es la afición"

El Xerez DFC ha presentado este miércoles en El Molino a Beni y Ángel Rueda. El jerezano es de sobras conocido por la afición, ya que vuelve a la entidad y Edu Espada, director deportivo azulino, dijo que "fue nuestra primera opción porque en su etapa de juvenil rindió a un magnífico nivel con el primer equipo, consiguió el anterior ascenso y este año nos va a ayudar a conseguir cualquier objetivo que nos marquemos". De Ángel Rueda, Espada subrayó "su extensa trayectoria", pasando por la selección española, explicando que "puede desenvolverse tanto en el eje central, central derecho, como en el lateral, incluso en algunos partidos ha jugado de medio centro".

Beni explicó de la pretemporada que "están siendo entrenamientos duros, el míster nos está exigiendo el máximo posible y la intensidad es bastante alta pero eso es lo que quiere el equipo y para que llegue a buen puerto hay que entrenar así", además de que "en el grupo se ve un margen de mejora tremendo". Personalmente "me encuentro bastante cómodo y seguro, me siento mejor de lo que me esperaba".

Aunque de vuelta al vestuario, la mayoría son compañeros nuevos: "Ha sido muy fácil, somos todos jugadores muy jóvenes y el recibimiento cuando un vestuario ese así, es más fácil. También los veteranos han ayudado a acomodar a los nuevos y ha sido muy cómodo y muy fácil todo".

Beni coincidió con Ángel Rueda en la cantera del Sevilla "y ya nos entendemos en algunas facetas del juego porque estuvimos años juntos, incluso con Mariscal también estuvimos juntos y hay cosas del juego que nos entendemos bastante bien".

La afición demostró en el primer entrenamiento que lleva la ilusión por bandera: "No tenía dudas de que la afición iba a responder así, al final el mayor patrimonio de este club es la afición y sé que es de otra categoría, sabía que iba a responder así".

De cara a los objetivos de la temporada, "nosotros queremos ser ambiciosos y queremos ir a ganar todos los partidos".

Ángel Rueda

Ángel Rueda se define como un futbolista "muy polivalente porque siempre juego donde me pida el míster, si tengo que acabar un partido de delantero no me importa, lo que quiero siempre es jugar, aprender. Mi posición es central o lateral pero me puedo desenvolver en cualquier lado y no tengo problema. Soy muy duro porque es lo que me gusta, meter intensidad, me comunico mucho con mis compañeros. A veces sobrepaso mi confianza porque me la juego mucho pero confío tanto en mí que a día de hoy no contemplo dejar de hacer esas cosas, tengo 20 años, estoy para aprender y con la edad iré cambiando poco a poco".

Su llegada al Xerez DFC no fue fácil: "Lo he pasado fatal porque es el primer año que me ha pasado esto, siempre he tenido contratos largos de tres, dos años, y es el primer año que firmo por un año allí en Logroño y me quedé en blanco porque estaba en verano, no tenía nada, yo entrenaba... La verdad es que lo he pasado mal pero mi representante me pedía paciencia y nada más que se me presentó la oferta del Xerez DFC lo primero que hice fue hablar con Beni, que ya sabía algo, y le dije 'voy para allá contigo de cabeza', no tuve ninguna duda. Ninguna. Y la verdad es que estoy muy contento porque la confianza que han depositado en mí es muy importante y el proyecto es muy bueno. Gente joven, también gente veterana y eso ayuda siempre".

De la categoría, dijo que "vengo de Logroño de la Tercera de allí y es un grupo totalmente diferente, he estado viendo partidos de Tercera de aquí y allí es juego directo, aquí hay más nivel. Vengo con más ganas porque cuanto más te exijan, más vas a mejorar y si con 20 años no mejoras, te quedas estancado".

Su acogida en el vestuario ha sido "muy buena, nos llevamos muy bien. Poco a poco los de fuera se están metiendo en el grupo, aprendiendo español, y los veteranos ayudan siempre, te acogen como si fueras su hijo", y sobre el objetivo de la temporada, "como ha dicho Beni, ganar todo lo que podamos, cuando ganas siempre vas a estar ahí arriba, la ambición del equipo es que vamos a ir a por todas".