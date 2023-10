Beny, autor del tanto del triunfo del Xerez DFC: "Fue un día perfecto, es un orgullo"

El Xerez DFC sigue mostrando notables sensaciones como local. Sufre más de lo normal por su falta de gol, pero está sacando los partidos adelante y suma diez puntos de los doce que ha puesto en juego, con un empate en la primera jornada de la competición y tres victorias después contra La Palma, Ayamonte y Gerena este sábado en el Pedro Grarrido en una cita importante después del revés en Lucena.

El joven jerezano Beny, que está realizando un excelente inicio de liga en el lateral izqueirdo, le puso su firma al gol del triunfo y le devolvió así al técnico David Sánchez la confianza que está depositando en él. Es uno de los pocos azulinos que ha sido titular en los ocho partidos de liga que se llevan disputados y su tanto fue fruto de un acto de fe y de no dar un balón por perdido.

El lateral explica que "después de mucho tiempo por fin he marcado un gol, ya se me estaba atragantando. Tuve oportunidades contra el Sevilla C y La Palma, pero la pelota no quiso entrar. Por fin he marcado, ganamos y dejamos a cero la portería, que también es importante. Fue un día perfecto".

Sobre la jugada del gol, recuerda que "al final, el gol es un poco lo que representa a este equipo, no dar un balón por perdido en ninguna situación y creer hasta el final. Soy un jugador al que le gusta llegar al área, vi la pelota, le pegué y para dentro".

Es su primera diana como azulino, a su familia la tenía muy cerquita en la grada y sintió algo "inexplicable, para mí es un orgullo marcar mi primer gol con esta camiseta después de dos etapas en el club".

Beny cree que el equipo debe ir a más y como local "estamos seguros, estamos haciendo de nuestro campo un fortín, hay que intentar sumar siempre y dejar la portería a cero, porque eso es sinónimo de que algo conseguimos. Estuvimos sólidos y contundentes y es la línea que hay que seguir".