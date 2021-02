Bruno Herrero, un 'dietista' de lujo para el Xerez DFC

Bruno Herrero, centrocampista del Xerez DFC, llegó el pasado verano al club de la mano de Pérez Herrera con la intención de desempeñar un rol importante dentro y fuera del campo. El jerezano conoce a la perfección al técnico y no dudó a la hora de aceptar la oferta.

Comenzó de titular pero con el paso de las jornadas otros compañeros le han arrebatado el puesto. No le preocupa y advierte: "Ahora mismo, no estoy participando mucho, pero el fútbol es un deporte de equipo y suma tanto el que juega los noventa minutos como los que tenemos menos opciones y nos tenemos que conformar con diez. A final, todos somos importantes, eso es lo que hace grande a un equipo. Me está tocando jugar menos, pero me siento realizado e integrado porque estoy ayudando a mis compañeros con la dietética".

Bruno se ha convertido en un aliado especial para sus compañeros, que le reclaman ayuda tanto para mejorar sus hábitos alimenticios como a la hora de seguir una dieta: "Todo suma para que estemos bien físicamente y la alimentación es muy importante. Les guío un poco en ese sentido y muchos de ellos lo están notando ya dentro del campo".

El centrocampista desvela que "mis dietas son muy normales, son variadas y no son tan estrictas como pueden parecer. De todos modos, cuando quieres rendir cuanto mejor te nutras, mejor vas a estar y te vas a sentir. Mis dietas se basan en comidas normales del día a día, las intento basar en productos jerzamos y en productos caseros. Por ejemplo, ahora estamos en la época de los guisantes y me gusta recomendarlos con jamón y un huevo cuajado".

Entre los compañeros que más siguen sus dietas se encuentra "Antonio Sánchez. Está encantado porque dice que ahora se siente mucho mejor físicamente y le gusta lo que estamos trabajando. Hay de todo, desde los que la siguen para estar siempre en su peso a los que quieren hacerla para comer sano".

Lanzados

Echa la vista atrás y tiene claro que "dicen que todos los equipos pasan por un bache durante la temporada, nosotros lo pasamos en la primera vuelta y ahora mismo estamos en la situación contraria, vamos con la directa puesta. Nos pilla nuestro momento dulce en la recta final de la temporada, que es cuando se cuecen las habas como se suele decir. En estos partidos se va a decidir si peleamos por lo máximo".

Además, añade: "Sabemos que lo estamos haciendo bien, pero debemos centrarnos en el día a día. Aunque parece que queda poco, queda mucho y no debemos pensar mucho más allá. Partido a partido, que es la filosofía del míster y en la que debemos centrarnos todos. Creo que lo está haciendo bastante bien y su trabajo siempre suele dar buenos resultados se ascienda o no".

El xerecista también es de los que piensan que "el fútbol sin público es menos fútbol. Echamos de menos a la afición muchísimo porque sin ella los partidos son extraños. Además, nosotros tenemos un campo que es la bomba y vacío no es igual. Nuestra ciudad vive y respira fútbol y está deseando de volver. La verdad, es una alegría para todos. Por muy poca gente que acuda, para nosotros ya es mucho, necesitamos que nos den ese plus".