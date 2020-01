José Manuel Camacho, guardameta del Xerez DFC, es uno de los jugadores con más experiencia en la plantilla. No pierde la confianza, pide tranquilidad y está convencido de revertir la situación para terminar disputado la fase de ascenso.

-¿Cómo vivió el triunfo ante el Antoniano?

-Llegábamos muy preocupados porque las dos últimas derrotas nos habían hecho mucho daño pero nunca hemos perdido ni la fe ni la confianza y sabíamos que estamos capacitados para ganar en cualquier campo. No fue fácil pero, al final, Chico nos dio el triunfo con su gol de penalti. Te llevas un subidón impresionante. También tenemos que dar las gracias a la afición porque se volcó y nos arropó pese a las dificultades. Su apoyo para ganar fue fundamental.

-¿Esperaba jugar?

-Siempre estoy preparado, aunque es el entrenador el que decide. Tenía la esperanza de volver a jugar, era un partido complicado, el míster apostó por mí y estoy contento porque todo salió bien. Estoy feliz por la victoria y por volver a jugar después de varias jornadas, a ver si cambia la dinámica.

-¿Qué le pasa al equipo?

-En una temporada tan larga siempre tienes que atravesar por una mala racha pero lo que nos estaba sucediendo no era normal. Toca trabajar aún más, aprender de los errores y no cometerlos porque el más mínimo fallo nos penaliza muchísimo. El equipo genera muchísimas ocasiones, el día del Arcos en la segunda parte fue un acoso y derribo, pero no estábamos acertados y el rival te llega una vez y te marca. Somos un bloque muy fiable defensivamente y seguro que revertimos la situación.

-¿Cree que el problema es sólo la falta de gol?

-Hubo un momento en el que se nos acumularon las bajas arriba y el entrenador tuvo que improvisar. El equipo tiene gol y no sólo los delanteros, también los jugadores de segunda línea. Lo negativo sería no generar ocasiones, ahora las creamos y con Javi ya recuperado y la llegada de Chico y Mika tenemos que mejorar esa faceta. Todos son jugadores desequilibrantes.

-La afición explotó con la derrota en Chapín ante el Arcos...

-Las exigencias en este club son máximas, la afición no es conformista, sabe que podemos dar mucho más y es lógico que se enfade después de una derrota. Fue muy duro, nosotros también somos ambiciosos y queremos más. Hay que saber convivir con esa presión y gestionarla bien para que no nos afecte. Hay que salir a ganar todos los partidos y nuestros aficionados tienen que ver esa ambición. El fútbol es así, no hay más. Teníamos muchas ganas de ganar después de lo de Coria y todo se nos complicó.

-Tras ganar en Lebrija, ¿cómo afrontan el partido frente al Rota?

-No queda otra que ganar para seguir sumando y refrendar la mejoría. En la primera vuelta nos ganaron y también nos dolió la derrota. De todos modos, ahora no importa el rival al que nos enfrentemos, tenemos que ganar y ganar nos enfrentemos al Rota, al Ceuta o al Pozoblanco. En Chapín no podemos dejar escapar más puntos. En las últimas temporadas, ha sido nuestra gran baza y esta campaña ya se nos han ido bastantes. Tenemos que apretar para seguir mejorando.

-¿Es optimista?

-Mucho, queda toda la segunda vuelta y tenemos potencial. Hay que ir poco a poco porque lo estamos pasando muy mal pero ahora llega un ciclo de partidos en el que podemos meternos de lleno en la lucha si no cometemos errores. Hay mucha igualdad en la clasificación y hay enfrentamientos directos.