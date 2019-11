José Antonio Díaz Verde 'Chico Díaz' (Sevilla, 9 de mayo de 1986) está listo para debutar con la camiseta del Xerez DFC en la Ciudad Deportiva ante el Sevilla C el domingo (16:30) si Josu Uribe lo estima oportuno. El punta, que ha firmado hasta el final de Liga, se ha mostrado encantado con su fichaje, resalta que "de cinco minutos, me sobraron tres en las negociaciones", espera "devolver la confianza a todos en el terreno de juego" y "disfrutar y conseguir algo grande".

-¿Cómo valora su fichaje por el Xerez DFC?

-Estoy muy contento y, en primer lugar, quiero dar las gracias al club, al míster y especialmente a Edu por la confianza que han depositado en mí desde que se conoció la noticia de mi salida del Ceuta. Ahora, tengo que demostrar ese agradecimiento en el campo dándolo todo e ir a por el objetivo desde ya.

-Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. De Ceuta, a Jerez...

-Me siento orgulloso y feliz de estar aquí, que siempre es importante para ofrecer un buen rendimiento para intentar ayudar al equipo.

-¿Fueron fáciles las negociaciones?

-Mucho. Lo mejor que me pasó fue salir de Ceuta para que Edu se pusiese en contacto conmigo. De hecho, de cinco minutos nos sobraron tres negociando. Fue todo rápido y muy bien. Llego hasta el final de temporada y luego, en función del rendimiento, de si se logra o no el ascenso y de todo, ya hablaríamos nuevamente.

-¿Cómo ve a su nuevo equipo?

-Desde fuera, lo consideraba como uno de los mejores junto al Ceuta. Ahora, es el mejor porque estoy aquí y ya lo demostraremos durante el año.

-El reto es la fase de ascenso, ¿lo considera factible?

-El objetivo del equipo es ese. De todos modos, a nivel personal, mi primer objetivo es entrenar duro durante toda la semana y poder estar ante el Sevilla C. A partir de ahí, iremos poquito a poco para ir cubriendo etapas y al final del todo esperemos lograr la meta trazada.

-¿Qué espera de la temporada?

-Espero algo grande, algo muy bueno. Creo que estamos ante una campaña súper ilusionante e importante tanto para el equipo como el club. Insisto, estoy ilusionado, feliz y vamos a por el objetivo. Este grupo siempre ha sido muy fuerte y este año lo es más. Los equipos se han reforzado mucho y ante nadie tienes la garantía de sumar los tres puntos, nos va a tocar trabajar duro.

-Además de gol, ¿qué puede aportar al equipo?

-Mucho trabajo, que es lo importante. Al final, marcar o no, sin trabajo, sin ayudar al equipo y sin que el equipo sume los tres puntos, de nada sirven los goles.

-¿Se plantea alguna cifra de goles?

-No, nunca lo hago. Mi objetivo es siempre ayudar al equipo a ganar, da igual en forma de goles que de asistencias. No me marco objetivos. No quiero marcar treinta goles y que luego el equipo no logre el objetivo, para mí eso no sirve.

-¿Le gusta jugar en Chapín?

-Me gusta jugar en este equipo y luego en ese estadio. Llevaba mucho tiempo pensando en venir aquí, disfrutar de este equipo y de esta ciudad y ya lo he conseguido. Ahora, a disfrutar.