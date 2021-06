Comunicado de despedida de Edu Villegas

Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC hasta el 30 de junio, ha emitido un comunicado y ofrecido una rueda de prensa para anunciar su adiós. La nota íntegra dice:

"Dejo de ser director deportivo del Xerez DFC a 30 de junio. Como ya sabéis, la nueva junta directiva hace ya unos días entró en la entidad y ha decidido nombrar como mánager general del club en la parcela deportiva al entrenador.

En estos días atrás, nadie se ha puesto en contacto conmigo para indicarme cual iba a ser mi rol y he tenido que ser yo quién preguntase por mi situación. Es cierto que don Ignacio de la Calle, a raíz de nuestra conversación, me ha pedido que continúe en el club, pero, como le he explicado, durante los últimos cuatro años de director deportivo he tenido máxima potestad en todas las funciones del club en la parcela deportiva, situación que con el nombramiento del mánager general no será así. Entiendo, lógicamente, que se me aparta de mis funciones sin motivo alguno porque los resultados obtenidos están ahí.

Por ello, considero que antes de suponer un gasto adicional al club, al cual amo, mi salida es la mejor opción para ambos. Esta es mi afición, mi casa y mi gente... y he luchado durante ocho años para dejar al club donde está hoy, anteponiendo muchas veces el club a mis intereses personales.

Me voy sintiéndome realizado y con el éxito conseguido. Llegué en Segunda Regional como portero y me voy como director deportivo consiguiendo los máximos éxitos del club, con dos ascensos 'play-off' de ascenso, dos ascensos y con el equipo por primera vez en su historia en la Copa del Rey.

Este año, a pesar de los éxitos deportivos, ha sido el más difícil de mi etapa como director deportivo. Insisto, he antepuesto al club, a la afición y a mis propios valores profesionales para no crear un clima insostenible por distintas actuaciones incomprensibles con la dirección técnica.

La lealtad, la confianza y el respeto se ganan, no se alquilan, ni se compran y todo eso lo tengo de lo más importante que tiene el Xerez DFC, que es sin duda su afición, y ella lo tiene de mí.

Salgo del club renunciando a cobrar cualquier indemnización por parte de la entidad, cobrando únicamente mi salario a 30 de junio y mis primas por todos los éxitos conseguidos con gran esfuerzo.

Honor a Don Sixto de la Calle, con el que tuve una estupenda relación y pude enriquecerme con su sabiduría, liderazgo y personalidad.

A don José Ravelo, un genio del fútbol y un hombre de valores.

A don Rafael Coca de los Reyes, un ejemplo de xerecista y presidente, que me dio toda su confianza, sintiéndome feliz de no haberle fallado al conseguir que el equipo haya llegado desde División de Honor hasta Segunda B bajo su mandato.

A don Ignacio de la Calle, una grandísima persona, al cual le deseo todo lo mejor en este mandato. Mantengo y mantendré con él una magnífica relación.

Honor y lealtad a la directiva (Juan Bellido, Bernardo, Tomás, Álex, Enrique, Pablo, Juanma, Fran, Paco y Sebastián), que me puso por delante un proyecto deportivo ilusionante para desarrollar que nos permitió conseguir juntos lo más difícil del fútbol, los resultados.

Siento que volveré, esta es mi casa y seguiré siendo socio y dueño del club, ya que mi idilio amoroso con el Xerez DFC será eterno.

Honor a mi Kolectivo Sur, que representa la pasión, el amor, la fidelidad y es todo para el club. Siempre seré uno de los vuestros, 'uno di noi'.

Honor a todos los jugadores y técnicos que han venido al club de mi mano y he tratado en estos cuatro años. Montamos una base con la que hemos conseguido llevar al club a Segunda B. Un 80% de esos jugadores llevan más de dos años en el club.

Honor a nuestra cantera, que es un ejemplo gracias al trabajo realizado por todos los técnicos, responsables y su coordinador, consiguiendo innumerables éxitos deportivos, pero a la vez inculcando los valores de este club a todos los niños.

En esta parcela, resalto una apuesta personal, que fue la creación del Xerez DFC B, que a día de hoy lo tenemos en Primera Andaluza, con unos éxitos impensables, con todo el trabajo de jugadores, técnicos y con una excelente persona a la cabeza, Francis.

Me llevo todo el cariño y reconocimiento del tesoro más preciado que tenemos en el Xerez DFC, que es su afición. Muchas gracias. Volveré porque todavía queda.

¡¡¡Forza Xerez DFC!!!