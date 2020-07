Dani Pendín no necesita presentación. El argentino es el líder de la afición xerecista. Desde su puesto en el cuerpo técnico del Mallorca sigue en la distancia la actualidad del Xerez DFC a través de los medios de comunicación y con hilo directo tanto con su hijo Juli, que se recupera con la primera plantilla de una rotura de ligamentos cruzados, como con Edu Villegas, director deportivo azulino con el que habla con asiduidad.

Su actividad frenética en el conjunto bermellón, inmerso en la lucha por la permanencia en Primera, no le impide interesarse por todo lo que acontece en Jerez, le desea lo mejor al conjunto azulino, asegura que el ascenso sería bueno para la ciudad porque "Jerez necesita un equipo en superior categoría" pero también recuerda a todos que "el 'play-off' es un premio y no subir no se puede tachar de fracaso, el rival también juega y tiene sus armas, el fútbol es un juego en el que intervienen muchos factores".

–Entre partido y partido del Real Mallorca, ¿le queda tiempo para seguir la actualidad del Xerez DFC?

–Sigo todo lo que pasa en Jerez por el Diario, por las redes sociales y también suelo hablar con Edu Villegas por el tema de Juli. Le está apoyando bastante. No tengo demasiado tiempo pero sí, desde la distancia sigo lo que pasa por allí.

–¿Cómo ve al Xerez DFC de cara al 'play-off'?

–Con todo lo que ha pasado va a ser muy diferente a lo que debió ser. El Xerez DFC dejó una Liga y se va a encontrar una competición totalmente diferente. Se lo juega todo a un partido con lo que eso conlleva, con los nervios y con la presión que tiene, que soporta más que el rival y hasta más que el Betis y el Utrera. Si tomamos la presión como buena es positiva pero si la tomamos como obligación les puede pasar factura. No es fácil llegar a un 'play-off' y tampoco lo es ganar este tipo de encuentros. No me gustaría que se tachase de fracaso no conseguir el objetivo, estar ahí en Marbella ya es un premio. Conozco el Marbella Center porque hicimos dos años la pretemporada allí y las instalaciones son una pasada. Es buen sitio para hacer una pretemporada, el césped es fantástico, tiene un gimnasio de última generación, buenos vestuarios, una zona Vip para seguir los partidos... El Municipal no sé cómo se encontrará ahora pero suele estar bien.

–La línea entre el éxito y el fracaso del que habla es muy fina...

–Es dificilísimo llegar ahí, ¿a cuántos equipos con mucho potencial y mucha más historia les cuesta subir? Ahí están el Recreativo de Huelva, el Córdoba, el Castellón, el Murcia, el Cádiz hace unos años. Nosotros lo hemos vivido con el Mallorca y es muy duro. Cuando llegamos teníamos la obligación absoluta de subir y tuvimos suerte porque teníamos un buen equipo y un gran entrenador como es Vicente y lo logramos pero no es nada fácil. Nos tocó el Mirandés de Pablo Alfaro y tenían un equipazo y nos costó la vida ganar la final.

"Hay buena plantilla y buen entrenador pero los rivales también juegan y utilizarán sus armas"

–(...)

–Me gustaría que se consiguiese el objetivo porque Jerez tiene que tener equipos cuanto más arriba mejor. Pero, hay que tener cabeza y no volverse loco. Esto es un juego, en el que interviene el azar y no siempre se logran los objetivos. Insisto, es complicado. Hay buena plantilla, hay buen entrenador pero también otros rivales que juegan, que se preparan, que tienen buenos jugadores, que tienen buenos entrenadores también y que van a usar sus armas para pasar a la final. El primer paso es estar en la final y luego ya intentar subir.

–¿Cree que es más complicado el partido ante el Ciudad de Lucena que una posible final?

–Puede que sí, lo más difícil es superar esa ansiedad de jugarte toda la Liga en un partido. Cuando hay un 'play-off' normal, si te equivocas tienes la vuelta pero ahí eso no lo hay. No hay margen de error. Cualquier acción te marca el partido, una expulsión, un penalti, un despiste atrás... Te cargas una temporada y no tienes tiempo para corregir nada.

–¿Cómo se afronta una cita de este tipo para que el grado de presión no sea tan alto como está planteando?

–Meterte en 'play-off' es la caña, hay equipos fuertes que se quedaron fuera. Estar ahí ya hay que verlo como un premio. Hay que lucharlo hasta el final, sé que lo van a hacer, y luego que la suerte tire para quién se merezca llevarse el partido. Hay que disfrutarlo desde el primer momento.

–Por su experiencia, ¿qué consejos le daría a los jugadores del Xerez DFC?

–En estos momentos pocas cosas les puedo decir, que lo disfruten lo primero. Cada día que pase sentirán más ese cosquilleo en la barriga, yo la he tenido como jugador y como entrenador, y también lo tendrán los aficionados, eso es inevitable. Les pido que jueguen con ilusión, sabiendo que hay una ciudad y una afición importante detrás y que les van a apoyar a tope siguiendo el partido por la tele porque, desgraciadamente, allí no van a poder estar. Lo tienen que dar todo y si no lo logran, tienen que quedarse tranquilos en la caseta pensando que hay un rival que también juega y que hay condicionantes que no se pueden controlar y que pueden caer para un lado o para otro. Desde aquí les deseo suerte y todo lo mejor. Ojalá el club, con tan pocos años de vida, esté en Segunda B, un fútbol semiprofesional. Sería un éxito importantísimo en tan poco tiempo.

–¿Lo más importante es restarles presión?

–Eso está claro, no hay que añadirle más presión a los jugadores porque la mochila ya es demasiado pesada como para echarle más carga. Se están preparando bien y no deben cargarse de responsabilidad, ya tienen bastante con jugar la eliminatoria a un partido solo, en un campo que no conocen y sin afición.

"Jugar sin público les va a resultar extraño, sin tu gente te falta algo muy importante"

–¿Es duro jugar sin público?–Eso les va a resultar también extraño, tienes la sensación de que te falta algo importante. Te falta el aliento cuando las cosas no te salen. La gente te apoyaba en esos momentos y ahora no se oye nada, sólo los gritos de los jugadores, el contacto con el balón. Insisto, lo que les pido es que que estén tranquilos y que disfruten al máximo. Se nota mucho no tener el apoyo de tu grada. Es algo que nos tocó vivir lamentablemente con esta pandemia. El equipo que mejor se adapte a las circunstancias es el que se va a llevar el gato al agua. El que se adapte mejor al calor, a la presión, el que mejor maneje los tiempos, los parones de agua, que cuando arranca el juego los futbolistas vuelven con la caraja.... Son circunstancias que hay que saber manejar. El Xerez DFC va a jugar un 'play-off' diferente .

–¿Cómo está viviendo la recta final de la temporada en la que el Mallorca se está jugando la permanencia?

–Es una locura, no tenemos tiempo ni para descansar, ni para recuperar, sólo para preparar siguiente partido. Me dan las tantas de las madrugada sin poder dormir trabajando y estudiando el rival y montando los vídeos para Vicente. Lo tenemos complicado pero tenemos claro que este equipo va a morir matando y compitiendo al máximo. El otro día me lo comentaba Vicente, que como jugador descendió en Pamplona con el Xerez CD y que ojalá no le suceda lo mismo como entrenador. Es una liga exprés muy dura y totalmente diferente a la que dejamos.

–Imposible no hay nada...

–Teníamos el calendario peor de todos los equipos de abajo porque nos teníamos que enfrentar a los seis primeros, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Sevilla y Villarreal y es complicadísimo, no hemos tenido rivales de nuestra Liga. Hay jugadores de esos equipos que pasan por el banquillo como auténticos trenes. Sabíamos desde el principio que iba a ser duro y encima el parón nos ha perjudicado, somos una plantilla recién ascendida pero no estamos acostumbrados a competir tan seguido. Aún así, lo vamos a pelear hasta el final.