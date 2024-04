David Sánchez: "El Xerez CD es la mejor plantilla de la categoría, ahí están sus números"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha analizado lo que puede dar de sí el derbi de este domingo contra el Xerez CD. El técnico sevillano apunta que su equipo se va a medir "al mejor equipo de la categoría" y asegura que "tendremos que hacer muy bien las cosas para hacerles daño". Un triunfo situaría al Xerez DFC a 6 puntos de los de Checa a falta de 18 por jugar, pero Sánchez cree que el objetivo es la tercera plaza del Pozoblanco porque "están muy lejos y quedan pocas jornadas", dice que no ha palpado un ambiente especial en el vestuario esta semana y espera que haya "deportividad, el pique deportivo es bueno, pero lo que va detrás de eso ya no me gusta".

-Llega un partido que siempre es muy especial, jugáis como local en Chapín y además estáis en un momento extraordinario.

-Sí. Venimos en un buen momento, una buena dinámica, pero es cierto que jugamos contra el Club Deportivo, que lleva todo el año en la primera posición, están a 9 puntos y están haciendo un añazo de números increíbles, haciendo Checa y su cuerpo técnico un trabajo espectacular y va a ser un partido muy difícil. Como en la ida, tendremos que hacer muchas cosas bien para igualar porque te enfrentas al líder, no llevan buenos resultados y ojalá esa mala dinámica la hubiera pasado yo tan corta o tan pequeña, pero ahí están sus números y la clasificación.

Favorito "En los derbis no hay favoritos, si hay alguno son ellos por la clasificación y porque los puntos así lo demuestran, llevan todo el año primeros"

-El Xerez CD llega con un punto de los últimos nueve.

-Creo que en los derbis o partidos especiales hay mucha igualdad. Nosotros en la primera vuelta no llegamos en el mejor momento e hicimos un buen partido y ganamos. No es cuestión de dinámicas porque en estos partidos hay mucha igualdad, muchos nervios... intentaremos hacer un buen partido para complicarles y ganar los tres puntos, pero creo que en los derbis no hay favoritos, si hay alguno son ellos por la clasificación y porque los puntos así lo demuestran, pero ya vimos la ida. Nosotros sabemos que es un partido especial y esperemos encontrarnos un buen ambiente.

-¿Se ha notado en el vestuario esta semana que es un partido diferente?

-No lo he notado, no sé si es bueno o malo. Nosotros le hemos dado la máxima normalidad, hemos hecho una semana igual que las demás, mismo diálogo, todavía no hemos hablado tanto del partido porque exteriormente los chicos ya leen en redes sociales y tienen información. Es un partido muy difícil por todo lo que rodea y más en un grupo tan joven como el nuestro, pero no he notado nada diferente. Llevan con muy buen ambiente hace mucho tiempo y yo creo mucho en eso. Sí les dijimos ayer que para intentar hacerles daño hay que hacer un buen partido y esperemos estar a la altura.

Partido "Lo importante es tener la cabeza fría y el corazón caliente, estar muy concentrados y saber que el partido no acaba en el minuto 15 o en la primera parte"

-¿Se espera un partido similar al de la primera vuelta?

-Cada partido es un mundo y más en un partido así. Pueden pasar muchas cosas, que se adelante uno pronto, alguna decisión difícil... puede pasar cualquier cosa; lo importante es tener la cabeza fría y el corazón caliente, estar muy concentrados y saber que el partido no acaba en el minuto 15 ni en la primera parte, y a partir de ahí llegar lo más vivos posible al final para intentar lograr algo positivo. Como hemos hecho siempre, no vamos a especular e iremos a por la victoria con nuestras armas. Va a ser duro porque para mí nos enfrentamos a la mejor plantilla que hay en la categoría, un plantillón, dos por puesto y cualquiera que pongas da un nivel muy alto. Hay que darles mucho mérito porque están haciendo un trabajo fenomenal.

-No hace falta motivar en estos partidos. ¿Le preocupa que eso no se controle como se tiene que controlar?

-No hemos hablado todavía mucho del partido, ya saben qué se van a encontrar, lo vivieron en la ida. Yo confío mucho en mis jugadores, aunque sean jóvenes cuando quieren o pueden demuestran madurez, lo han demostrado en los últimos partidos. Están con confianza, física y mentalmente bien y sólo le podemos decir que nos enfrentamos al mejor rival de la categoría y que para hacerle daño tendremos que hacer muchas cosas bien, no sólo jugar y defender bien, controlar todas las fases del partido. Si no estamos a nuestro nivel vamos a sufrir porque es la mejor plantilla del grupo.

Distancia "Hace un mes nos llevaban 17 puntos y ahora estamos a nueve, ya es un mérito lo que hemos hecho, pero quedan pocos partidos y son muchos puntos, miramos la tercera posición al Pozoblanco"

-¿Tiene el Xerez CD más presión que el Xerez DFC teniendo en cuenta que pueden perder el liderato?

-Yo no sé la presión que tienen ellos, yo sé la mía y ganar este partido tan especial supone mucha alegría a los nuestros. Son tres puntos importantes, pero como los del día del Córdoba o anteriores, los afrontamos todos igual, no cambiamos nada y el domingo vendremos como siempre, andando, con nuestro café... no queremos cambiar nada, el grupo ha marcado un camino y así tenemos que seguir, sabiendo que el rival nos lleva nueve puntos y hace un mes eran 17, ya es un mérito que nos hayamos acercado un poco. Tenemos que trabajar como bloque, como una familia, tener la cabeza fría y que cada minuto y jugada sea como la última.

-Ganar os colocaría a 6 puntos. ¿Se abrirían nuevos horizontes en cuanto a los objetivos?

-Para mí no, es muy difícil, están muy lejos y quedan pocos partidos. Sí nos podríamos acercar al Pozoblanco, a ese tercer puesto y alejarnos de los rivales que están por abajo de nosotros. Quedan 21 puntos, un partido puede cambiar una dinámica, el fútbol es ingrato y muchas veces queremos saber y de fútbol sinceramente poca gente sabe. los tres puntos nos darían fuerzas, seguiríamos en la dinámica que llevamos, cinco partidos ganados, ojalá que con portería a cero y sí nos podríamos acercar del Pozoblanco y alejarnos de (los rivales) del play-off, ese es el objetivo.

-Estos partidos se suelen enfangar en la previa. Hablaba antes de las redes sociales. ¿Cómo le gustaría que fuese el partido?

-Pues como un partido de fútbol. Es normal que haya exigencia, que haya ese pique deportivo, eso es bueno, pero si ya pasa de ahí... Yo no soy nadie para hablar, pero como persona no me gusta lo que viene detrás de eso, creo que es innecesario. Soy sevillano, pero tenéis una ciudad superbonita, muy especial y creo que todos tenemos que dar ejemplo este domingo. El que pierda pues se irá con un sabor agrio y será un día complicado, pero esto es fútbol. En la ida no hubo nada malo, quiero que haya deportividad, cada equipo va a luchar por sus intereses, pero a mí me encanta esta ciudad y juntarme con la gente de Jerez. Lo importante es que haya deportividad.