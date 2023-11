David Sánchez, entrenador del Xerez DFC: "Nos vamos a dejar los huevos para sacar este partido adelante"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha comparecido en rueda de prensa este viernes previo al partido de este sábado de su equipo contra el Córdoba B en el Pedro Garrido. La mañana en la entidad azulina ha sido de lo más movida, con la destitución del director deportivo, Edu Espada, que el presidente ha comunicado a la plantilla y al técnico en el vestuario momentos antes de la comparecencia del míster.

-¿Cómo ha sido la semana tras la derrota en Espiel y las palabras del martes del director deportivo?

-Antes de todo quería pedir disculpas sinceras a la afición por el partido que hicimos contra el Espeleño, nos fuimos con malas sensaciones y cuando lo ves varias veces con peor sabor de boca. Mi equipo ha podido jugar bien o mal, pero siempre ha competido, pero la segunda parte fue horrible. Si quieres buscar excusas, Ilias tuvo una ocasión con el 0-0, con el 1-0 las tuvo Hugo o Pepe, un penalti a Cheikh... pero son excusas. Nosotros tenemos que competir porque el escudo lo merece, en el fútbol hay que competir y si no lo haces es muy difícil ganar y más en esta categoría. Nos sabe mal porque me siento cargo de este grupo y pido disculpas. Ha sido una semana muy dura, cuando se pierde siempre lo es y en este club más. Me responsabilizo mucho por la forma de ver la vida y sobre todo a la gente que viajó, una lástima que con tantos kilómetros y el gasto que tiene y no supimos recompensarles con compromiso, que es un poco la palabra que hemos repetido esta semana, no por que no lo tengas, sino que estamos en una situación negativa fuera de casa y el equipo se bloquea. Son jóvenes, no es fácil jugar en el Xerez.

-¿Cómo valora las declaraciones del director deportivo?

-No estoy aquí para hablar de esas cosas y menos a 24 horas del partido. No te lo vas a creer, pero no las he escuchado. He leído un párrafo que me ha enviado un amigo de lo que habló de mí, pero no voy a hablar de eso. Tenemos una puta final y tenemos que afrontarla con todas las energías posibles para sacar los tres puntos.

-Como usted bien dice, esto es fútbol. ¿Teme por su puesto en caso de un mal resultado contra el Córdoba B?

-Ni lo he pensado. Cuestionado es normal que esté porque si los resultados no vienen el entrenador es el culpable, pero sólo he pensado en preparar el partido, en llenarme de energía positiva, preparar el partido lo mejor posible ante un buen rival, lo vi en directo el domingo y es un buen equipo, dinámico, joven, con calidad y va a ser difícil contrarrestarles, hay que tener mucho cuidado porque tienen una buena contra. No es que no tema por mi puesto, es que es lo que menos me preocupa. Me preocupa por qué hemos pasado cinco veces por el mismo camino fuera de casa y hemos caído en el mismo agujero las cinco veces.

-El equipo gana en casa y pierde fuera. Son varias semanas ya así. ¿Cada vez le cuesta más levantar la moral a la plantilla?

-Por supuesto. Antes veía al equipo el miércoles fresco, ahora hasta hoy no los he visto... Ha sido una semana jodida para ellos, tienen mucha responsabilidad e intento evadirlos, les quiero quitar esa carga y la palabra experiencia está por algo. Si tuviera a 20 Oca mi manera de expresarme con ellos sería diferente, pero para chicos de 20 años no es fácil jugar aquí. Aparte, tengo mi grandísima responsabilidad de los partidos fuera de casa. Estamos pasando un mal momento, lo vemos todo gris, pero somos conscientes de la situación en la que estamos y vamos a sacar esto adelante, superconvencido. A la afición le pido que vayamos todo con mentalidad positiva, que hasta el pitido final nos vamos a dejar la piel y los huevos para sacar estos tres puntos adelante.

-¿Qué les ha dicho el presidente en el vestuario?

-Nos ha expresado la confianza en el grupo, que estamos donde estamos, que tengamos responsabilidad y que todos tenemos parte de culpa, no sólo el míster. Que tenemos un partido importante y que lo vamos a sacar. Un empujoncito que siempre es positivo. Vamos a darle la vuelta a la situación, estoy con confianza, con fuerza y mañana tenemos un partido importante para sumar de tres y engancharnos a la zona alta de la clasificación.