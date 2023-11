David Sánchez, técnico del Xerez DFC: "No estamos encontrando recompensa a nuestro trabajo"

-¿Qué valoración hace de este empate? ¿Mal resultado?

-Antes de todo quiero mandarle mucho ánimo a Paco González, el secretario del club, hemos intentado brindarle la victoria y por desgracia no ha podido ser. Respecto al partido hemos empezado muy bien, como empezamos muchos partidos en casa, con ocasiones, no hemos tenido la suerte de adelantarnos y sabíamos que con el tiempo el partido se iba a igualar porque son buenos jugadores, lo sabíamos, muchos estarán en categoría superior en muy poco tiempo. Y la segunda parte ha sido un poco loca, hemos tirado mucho de corazón, para mí los jugadores se lo han dejado todo y no podemos recriminarles nada. Hemos tenido la fortuna de adelantarnos y después la mala fortuna del gol de ellos, un despeje de Ángel que cambia la trayectoria del balón y se cuela dentro.

-La verdad es que está siendo duro, nunca nada a favor. Metemos el gol, tenemos cinco o seis claras, no las metemos y ellos han tenido también en la segunda, la falta ha sido estupenda, Matías la saca muy bien. Para mí, los jugadores se lo han dejado todo, están ahí muertos en el vestuario, se han dejado todo lo que les pido y es una pena porque creo que no están teniendo recompensa al trabajo que hacen.

-¿Qué es lo que le falta al equipo, acierto, calidad...?

-Acierto nos está faltando siempre, no sé si calidad, dinámica... Hoy las ocasiones han ido entre los tres palos, el portero de ellos ha hecho buenas paradas, pero nos está faltando efectividad que muchas veces las dan las dinámicas. En ese aspecto estamos trabajando, hacemos muchas tareas de finalización y a ver si tenemos la suerte de cambiar esta rutina.

-¿Este empate es un paso atrás?

-Siempre, en este Xerez siempre es un paso atrás. Veníamos con muchas ganas, con mucho interés, el equipo ha derrochado y se ha dejado todo lo que tenía en el campo sin jugar un fútbol muy brillante, el campo tampoco estaba en buenas condiciones, pero queríamos dejarnos el corazón y el alma y así ha sido. Es una pena, queríamos una victoria, la hemos acariciado, la teníamos en nuestras manos y se nos ha ido en una jugada desgraciada.

-La próxima semana el derbi contra el Xerez CD. no llegáis en buen momento.

-No, para nada, pero es un derbi y en esos partidos puede pasar de todo, lo afrontaremos con la mejor energía y ganas posibles, vamos a competir y a ver si somos capaces de cambiar la dinámica.

-Por último, ¿qué valoración hace de la destitución de Edu Espada?

-Creo que no es el momento ahora, estoy cansado del partido y no voy a opinar nada. Ya con más tiempo y más fresco si tengo que opinar... pero no soy el que tengo que opinar. No es el momento.