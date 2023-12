"En Las Cabezas hay que competir a muerte, ponerse el mono de trabajo y estar finos ofensivamente"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, espera un partido complicado este sábado (18:00) en el Carlos Marchena ante el Cabecense, espera que su equipo sepa competir y que aproveche las opciones que se le presenten para que no les suceda lo mismo que frente al Ceuta.

–¿Qué tipo de partido espera en el Carlos Marchena?

–Diferente a los demás. Le ganamos fuera al Xerez CD, pero lo hicimos en nuestro campo y el contexto es el mismo que cuando actuamos de local. En Las Cabezas será todo diferente, será el contexto que nos ha dado problemas y en el que no hemos sabido sacar resultados. El partido será parecido al del Espeleño, muy difícil y en césped artificial. Se lo he dicho a ellos, hace tres jornadas pusimos en el vestuario la palabra compromiso y esa es la base que queremos desde aquel día. Nadie puede decirnos que no compitamos, hay que competir a muerte, hay que ponerse el mono de trabajo y hay que estar finos ofensivamente porque para ganar partidos hay que finalizar.

–(...)

–Después de ver el partido del Ceuta, con toda la humildad, nosotros no estamos capacitamos para hacer una primera parte tan buena. Tenemos un buen equipo, tenemos capacidad para enfrentarnos a cualquiera, pero no para crear trece o catorce situaciones de gol. Estuvimos muy por encima de nuestro nivel, me llena de orgullo como entrenador y a ellos, pero en la segunda parte hubo momentos para todo. Hicieron cinco cambios y le dieron bastante. El gol fue una pena, igual que el día del Córdoba B, desde larga distancia. Allí le pegó a Ángel y aquí le rozó a Chaves y la tocó un poco Matías, dio en el palo y entró. La semana no ha sido triste, pero sí que estuvimos enfadados porque se nos escaparon cuatro puntos, dos con el Córdoba y otros dos con el Ceuta que eran muy merecidos. Insisto, ante el Ceuta estuvimos por encima de nuestras posibilidades, no es normal ese ritmo con y sin balón y hacer tantas cosas bien. Esto es fútbol, compromiso, trabajar y trabajar y a por los tres puntos ante el Cabecense, que nos hacen mucha falta.

Acierto "Frustra no aprovechar tantas ocasiones como fallamos, al final son muchos puntos los que estamos regalando"

–¿Frustra generar tanto y no marcar?

–Por supuesto y mucho. Los jugadores me dicen durante a semana que hagamos finalización, pero al final, aunque hay que trabajar, es claridad, que rompamos un poquito... Antes, nos costaba mucho el primer gol y eso ya lo hemos conseguido.. Pero es que generamos mucho y ante el Ceuta es que no tengo otra opción que terminar enfadado, no se nos puede ir ese partido porque hicimos muchas cosas bien de las que trabajamos. Son puntos que estamos regalando.

–Los dos triunfos seguidos se le siguen resistiendo a su equipo..

–Lo necesitamos y es el escalón que necesitamos para meternos más en la zona alta. El otro día lo tuvimos en la mano y no pudo ser. Por eso mi cuerpo técnico me dijo en el descanso que estaba muy cabreado. La experiencia es un grado y sé que cuando uno tiene tantas ocasiones y no las mete, luego sufre y ellos son terceros. Esto es fútbol y a los chicos no les puedo decir nada porque lo intentaron, corrieron y trabajaron mucho, como en las últimas tres semanas.

Javi Díez "Le conozco, va bien de cabeza, se las queda, cuerpea, compite y cuando agarre confianza sacará los dientes porque es ganador"

–¿Cómo valora la llegada de Javi Díez?

–Estoy contento, nos está costando mucho firmar, le conozco y seguro que el chico nos va a ayudar y va a sumar. Aunque es bajito, va bien de cabeza, se las queda, cuerpea, es muy completito, compite y cuando agarre confianza sacará los dientes porque es ganador y llega con mucha ilusión y ganas. Nos hace falta competencia, cuando somos tan pocos, hay algunos que saben que van a jugar pase lo que pase. La plantilla es muy corta.

–Finalmente, recibirán este miércoles al Cartaya y aplazan el partido, ¿por qué?

–Le hemos dado muchas vueltas porque no era una decisión fácil. La decisión la he tomado yo al final, aunque cambié de idea de varias veces, finalmente vamos a jugar. Por desgracia, Teté no lleva ocho goles, nadie es imprescindible en este equipo y los que estamos vamos a competir el miércoles a lo máximo. La decisión tiene sus pros y sus contras, pero jugamos.