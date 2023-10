"Debimos ganar con comodidad y sufrimos más de lo normal al final”

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, respiró tranquilo al final del encuentro ante el Gerena. Se mostró feliz con el triunfo y volvió a lamentar las oportunidades falladas que al final llevaron a su equipo a sufrir hasta el último instante.

–¿Qué sensaciones le deja el triunfo?

–Muy buenas, aunque al final nos tocó sufrir más de lo normal. Cuando no haces el 2-0, el rival siempre acumula mucha gente arriba sin miedo a perder por más diferencia. Sufrimos demasiado, pudimos defender esa jugada mucho mejor. En la primera parte estuvimos muy bien, tuvimos oportunidades que no entraron y todo estuvo más igualado. En el segundo tiempo empezamos también muy bien, con el ritmo que queremos, aunque no es fácil porque el rival también juega. Volvimos a tener muchas oportunidades con centros, con mucha gente cerca del área rival, por dentro, por fuera... Al final, tuvimos la suerte de marcar, aunque mi cuerpo técnico me dice que tuvimos hasta nueve tiros entre los tres, palos y ellos dos, y nos vamos con un gol sólo. Estamos ahora mismo en esta situación que no estamos teniendo fortuna de cara al gol, pero estamos muy seguros y esto va a cambiar seguro.

–El equipo se sigue mostrando muy fuerte en casa, diez puntos sobre doce posibles...

–Sí. En casa somos de los mejores, pero fuera somos de los peores y hay que cambiarlo. Aún así, cuando analizas los partidos, ya lo expliqué en la rueda de prensa del viernes, en todos estuvimos más cerca de ganar o de empatar que de perder. El fútbol te da oportunidades todas las jornadas, nos hemos acercado a la zona de arriba y la próxima jornada toca. Le digo siempre lo mismo a los chicos, cada semana es una final. Ahora, toca descansar y a partir del lunes comenzar a preparar el encuentro contra el Atlético Espeleño.

Reto "Tenemos que unirnos todos y hacer una piña importante porque va a ser un año largo y duro, pero al final seguro que logramos el objetivo"

–Y en Espiel ya toca aprobar la asignatura pendiente...

–Por supuesto, ya lo dije también el viernes, me dolió más la derrota en Lucena que en Coria, íbamos con muchas ganas, hicieron una buena semana, le veía las miradas y nos llevamos un palo por el resultado. Es que sigo pensando igual, el fútbol son resultados y puntos, pero en Lucena debimos sumar algo. Queremos mantener esta línea de trabajo porque los resultados no están llegando, pero es positiva y es la que nos va a acercar a ganar partidos y a sumar puntos que es lo importante.

–¿Cómo ha vivido el partido en el Pedro Garrido?

–Muy a gusto, he notado a la gente más cercana, se vive más el fútbol, aunque Chapín es Chapín. Me vivido una experiencia muy buena, en pretemporada también habíamos jugado aquí. Se vive todo de forma más cercana y hasta he oído los comentarios negativos que en Chapín cuesta menos. Entiendo a los aficionados, ellos quieren lo mejor para su club, están ahí y sufren. Esto es de todos y si queremos llegar al objetivo, hay que dar un pasito más, empezando por mí que soy el máximo responsable. Tenemos que unirnos y hacer una piña importante porque va a ser un año largo y duro, pero al final seguro que logramos el objetivo.