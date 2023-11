"Las excusas ya se acabaron, sólo si hacemos las cosas bien estaremos más cerca de ganar"

El Xerez DFC visita este domingo (17:00) en el Municipal al Atlético Espeleño con el firme propósito de romper su dinámica negativa fuera de casa y lograr el primer triunfo a domicilio. David Sánchez, técnico azulino, lo tiene claro y apuesta por él. Asegura que "las excusas ya se acabaron, si hacemos las cosas bien estaremos más cerca de ganar", pero también advierte que "no será fácil, intentarán llevar el partido a su terreno, en un campo de césped artificial, pequeño y muy pelado, y ahí son fuertes".

–Tras ganar al Gerena, a por la segunda victoria seguida en Espiel...

–Mi mensaje de la pasada semana era ese, no quería que nadie pensara en nada que no fuese ganar al Gerena para que esta jornada el fútbol nos diese otra oportunidad de acercarnos a los puestos de arriba. Dimos el primer pasito en un partido que no era fácil, lo hicimos muy bien, creo que fue nuestro encuentro más completo tanto con balón como sin balón y creando muchas ocasiones. Nos faltó lo que hablamos siempre, efectividad de cara a la portería contraria. Ahora, tenemos una nueva oportunidad de enganchar dos triunfos seguidos, que nos darían mucha confianza y más tranquilidad. Es el mensaje que he lanzado también de cara a este partido, que va a ser complicado, como todos. Jugamos en un campo difícil y ante un equipo difícil, pero tenemos que ganar o cerquísima de hacerlo, tendremos que hacer cosas buenas para merecernos la victoria.

–¿Qué es lo que más le preocupa de este partido?

–Mi equipo. Si estamos bien, el campo es el mismo para los dos, las excusas ya se acabaron, esto es fútbol y Tercera RFEF. Si queremos salir de esta categoría, está en nuestras manos. Insisto, si estamos bien vamos a estar cerca de ganar. Cuando no hacemos lo que queremos, que normalmente llega cuando tenemos el resultado en contra o cuando vamos igualados pero el tiempo apremia y nos crea ansiedad, el equipo se convierte en un conjunto débil tanto con balón como sin balón. Poco a poco, vamos mejorando en todo, estamos siendo mejor equipo, nos vamos mostrando más sólidos, nos estamos conociendo un poco más... Pero en estos clubes la exigencia llega desde el primer día. El Espeleño llega después de tres derrotas seguidas y el campo es pequeñito, de césped artificial, es antiguo, tiene poco pelo y no nos beneficia por nuestro modelo, pero he visto ganar a equipos que quieren tener la posesión en campos pequeños, así que no hay excusas. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo.

Objetivo "Si queremos ser un equipo de play-off debemos acumular mejores números como visitante, pretendemos darle la vuelta a la situación"

–¿Cómo se mentaliza a la plantilla para que mantengan el nivel después de un gran partido en casa para repetir fuera?

–Los resultados fuera de casa y, no es por poner excusas, están siendo injustos. Tonto no me considero en el tema del fútbol y, después de ver todos los partidos tres o cuatro veces como hacemos todos los entrenadores, compruebo que hacemos muchas cosas bien y siempre estuvimos más cerca de adelantarnos en todos los encuentros que el contrario. Nos sucedió en Bollullos, en Coria... Lo que nos pasa es que no mantenemos el buen nivel tanto tiempo y, al final, hay que estar preparados mentalmente. Por momentos, el partido será feo porque ellos van a querer buscar un encuentro así, que sea como ellos quieren porque ahí son fuertes. Por momentos, no será el partido que todos queremos visualizar y hay que intentar que suceda lo contrario, llevar el choque a lo que nos gusta, a lo que trabajamos y a lo que queremos. Así, tendremos más opciones de acercarnos a la victoria.

–(...)

–Hay que competir, cada partido es un mundo y da igual el momento. Lo que sé es que son tres puntos de oro que nos vendrían muy bien para darnos tranquilidad, confianza y estar en los puestos de arriba pese a no tener un buen comienzo. Vamos con mucha ilusión y ganas, queremos ya ganar fuera de casa. Si queremos ser un equipo de play-off debemos acumular mejores números como visitante, no es normal. Mis equipos en temporadas anteriores casi tenían mejores números fuera que en casa. Queremos darle la vuelta a la situación para que la gente esté más contenta con nosotros.

–¿Oca está recuperado?

–Lleva varios días entrenando con el grupo y tengo a todos los jugadores disponibles, me toca a mí hacer de malo y hacer los descartes.