"Merecimos al menos el empate, metimos en su campo al líder"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, lamentó la derrota en Lucena y las ocasioens falladas, aseguró que su equipo mereció al menos el empate, no quiso valorar la expulsión de Hugo Carrillo y agradeció el apoyo a los aficionados que se desplazaron.

–¿Qué valoración hace de la derrota?

–No quería un partido loco y en la primera parte fue así. La situación de la expulsión y el 1-0 nos dejó un poquito en shock, pero a partir del minuto 20 les metimos en su campo y llegamos por las bandas y por dentro, aunque sin situaciones muy claras. Tuvimos la de Beto y un par de tiros... Luego, la expulsión de Hugo son situaciones que hay que controlar. En la segunda parte metimos en su campo al líder y tuvimos situaciones para empatar. Ilias ha demostrado su habilidad para provocar situaciones, pero nos ha faltado esa suerte o el acertar.

–(...)

–Nada más empezar el partido Teté tuvo un mano a mano con el portero y no acabó de chutar, la falta al larguero de Carri... Nos vamos tristes porque fuera de casa nos está costando mucho, todo estaba muy igualado, jugábamos contra el líder y creo que hemos hecho un buen partido, aunque ellos también han jugado sus armas y han perdido tiempo desde el descanso. Es triste porque fuera de casa nos hace falta más, especialmente mejorar la efectividad de cara a portería porque nos está costando muchos partidos.

–El partido fue bonito para los espectadores...

–Sí porque los dos equipos compitieron, pero nosotros tuvimos más situaciones que el Lucena. Marcaron el 1-0, pero en la segunda parte apenas se dejaron ver ofensivamente. Esto es fútbol y ya nos sucedió la semana pasada, nos está costando finalizar, nos está faltando ese penúltimo pase al compañero... Nos marchamos jodidos porque ha venido gente de Jerez y el viaje es larguito. Fuera de casa nos está costando mucho ganar.

–¿Qué han hablado en el vestuario tras el partido?

–Poco, por puntos no hemos empezado bien y el vestuario está jodido. Ya sólo nos queda levantar la moral de los chavales y empezar a pensar en el partido del Gerena, que también será complicado. Es duro porque era un encuentro que nos hubiese dado un impulso muy bueno y como mínimo merecimos empatar, metimos al líder en su campo. Ya he comentado que esto es fútbol y, a veces, no salen las cosas como uno quiere. A ver si tenemos más suerte con la efectividad en el futuro.

–¿Cómo vio la expulsión de Hugo Carrillo?

–Cuando pasa algo rápido, como en este caso que ha sido una expulsión que ha visto el asistente, siempre después se compensa. Nos venía bien, pero no me gusta por eso. De todos modos, no quiero opinar de los árbitros, intentan hacer lo mejor posible su trabajo, pero con esas expulsiones se nos pusieron muchas cosas en contra.

–Después de otra derrota, ¿qué se le puede decir a la afición?

–No se le puede pedir nada, al revés. Tenemos que darle las gracias por el viaje que han hecho en un día malo. Es una lástima, teníamos muchas ganas de darles una alegría que merecíamos y, sinceramente, futbolísticamente no merecimos perder. Ahí están los números en cuanto a tiros a puerta, centros laterales... Lo digo una vez más, esto es fútbol y la moneda está cayendo en contra nuestra, hay que seguir trabajando para que suceda al revés y todo sea más favorable. La gente estaba muy metida, hicimos méritos para empatar y será complicado levantar la moral a los chicos.