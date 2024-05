"Es un meritazo quedar terceros, pero somos exigentes y el play-off es diferente a la liga"

El Xerez DFC necesitaba un triunfo para lograr la tercera plaza en la tabla y lo logró al imponerse por 2-1 al Pozoblanco, su directo rival, en un partido raro, con dos partes muy diferentes y en el que los azulinos perdonaron. David Sánchez, entrenador azulino, se ha mostrado satisfecho con la temporada que ha realizado su equipo y valoró de forma positiva el triunfo, pero también dio un nuevo toque de atención a sus futbolistas, a los que recordó que la fase de ascenso no tendrá nada que ver con la liga regular. Además, felicitó al Xerez CD por el ascenso a Segunda RFEF y a los tres equipos -Lucena, Pozoblanco y Ceuta B- que van a pelear con ellos por dar el salto de categoría.

–Al final, triunfo y tercera plaza...

–Estamos contentos porque finalmente hemos terminado terceros tras ganar al Pozoblanco. La liga es muy larga, tuvimos de todo, pero la segunda parte ha sido muy buen en cuanto a resultados. Ahora llega el play-off, que es totalmente diferente a la liga regular y seguro que serán partidos diferentes a este.

–Con este logro, más no se le puede pedir al equipo, que va a llegar en su mejor momento al play-off...

–Durante toda la semana lo hemos comentado, de nosotros dependía ganar para ser terceros, la segunda plaza ya dependía del Ciudad de Lucena, que ha hecho su trabajo y ha ganado. Es para estar contentos, lo que pasa es que somos muy exigentes muchas veces tanto en juego como en resultados. En la segunda parte, me quedo con la sensación de que podíamos haber hecho el tercero y haber hecho las cosas un poco mejor. Entiendo, el calor, los futbolistas, pero tenemos que estar fuertes, debemos ser un equipo más sólido, estar mejor con balón y decidir mucho mejor.

–(...)

–Estamos en mayo y hay situaciones que las hemos hablado, las hemos repetido, las hemos visto, las hemos entrenado y volvemos a cometer algún error que otro. Lo entiendo, hay que dar la enhorabuena a los jugadores porque han levantado un inicio regular o con dudas y es un meritazo quedar en tercera posición. Ahora, ya nos queda el objetivo por el que todos vinimos. No lo logramos por la vía rápida y ya sólo nos queda pensar en el partido del domingo ante el Pozoblanco, que va a ser muy difícil.

–El entrenador del Pozoblanco se ha reservado jugadores, usted salió con todo...

–Bueno, en el banquillo se ha quedado gente que había jugado mucho. No entró Pablo González, dejamos fuera a Cheikh, que tenía molestias... Oca llevaba varios partidos jugando y le sacamos luego... Hemos intentando sacar el mejor once posible para ganar el partido y ya está. El partido de allí, como ya he comentado, va a ser totalmente diferente y duro. Tenemos que mejorar facetas de juego porque de lo contrario lo vamos a pasar mal.

–Beny salió a calentar, pero se quedó sin jugar...

–Lleva unos meses parado y me voy con ese disgusto de no haber dado minutos. Con el gol de ellos, tuvimos que hacer cambios no previstos. Estábamos sufriendo a balón parado y metimos a Oca. Mi idea era darle minutos, está entrenando muy bien. David lleva un tiempo jugándolo todo y seguro que Beny nos ayuda durante el play-off.

–Le temía a la semana de la Feria por la desconexión, ¿ha influido?

–Esta semana de trabajo ya será normal, la pasada ha influido. En el segundo tiempo, el bajón físico creo que ha sido un poco culpa de la Feria. Hay que ser sinceros. Esto es fútbol, son jóvenes y les dejo disfrutar, pero traer consecuencias. Hemos sacado el partido adelante, pero a partir de ya toca descansar y comenzar a preparar el encuentro en Pozoblanco. Nos quedan batallas muy duras que librar. Como entrenador no he disputado ningún play-off, pero sí como jugador y son duros. Lo comparo con la Champions, una competición en la que no siempre el que parece el mejor pasa. Son partidos de ida y vuelta, de 180 minutos, y hay que estar mentalizados. Todos los elogios para mis jugadores son pocos en cuanto a ilusión, trabajo y entrega, pero se tienen que dar cuenta que en un play-off, los mínimos detalles hacen daño y todo se puede complicar.

¿Cómo se encuentra Álvaro Martínez tras el balonazo?

–Cayó mal tras el balonazo y le van a hacer pruebas, aunque no parece grave. Ha sido el golpe y esperemos que para el martes o el miércoles ya esté disponible.

–Cuándo el Ciudad de Lucena no marcaba, ¿pensó en algún momento que no quería el emparejamiento con el Ceuta B?

–Para nada. Me hubiese encantado ser segundo para haber disputado la Copa del Rey, que hubiese venido muy bien a nivel económico porque incluso se puede tocar un Primera. Por último, quiero felicitar al Club Deportivo por el ascenso y a Lucena, Pozoblanco y Ceuta por el play-off. Somos un club con valores y tengo que demostrarlos siempre que pueda.