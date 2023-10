"Me preocupa la situación porque no somos capaces de ganar dos partidos seguidos"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha confesado que la semana no ha sido fácil ni para su equipo ni para él tras la derrota de la pasada jornada en Lucena y sigue pensando que no merecieron la derrota. Admite que los números fuera de casa son malos, pero defiende que ni en Coria ni el domingo merecieron la derrota. Han pasado página y ya afrontan la cita de este sábado (19:00) ante el Gerena en el Pedro Garrido con el objetivo de mantener su buen

–La principal novedad del partido es el cambio de escenario por la resiembra de Chapín...

–Algo puede condicionar jugar en el Pedro Garrido. Es un campo que no hemos podido tocar esta semana, fui a verlo el miércoles y no está en las mejores condiciones, pero no hay excusa ni mucho menos. Hablé con el jardinero, está haciendo un trabajo fenomenal dentro de las condiciones que tiene y va a intentar que esté en las mejores condiciones. A nosotros por nuestra forma de jugar nos interesa que esté lo mejor posible.

–No es Chapín, pero el Pedro Garrido no tiene pistas de atletismo y el empuje de la afición se notará más...

–Lo he pensado, el ambiente será más caliente, más cercano, aunque cuando ruge Chapín se nota. Esperemos que haya un buen ambiente y que seamos capaces de sacar el encuentro adelante entre todos.

–¿Cómo ha sido la semana después de la derrota en Lucena?

–Muy dura colectiva y personalmente. El otro día lo venía pensando en el coche, no podemos permitirnos perder en Lucena, pero es el líder. La derrota ha sido la más dura de toda la temporada a nivel personal, no sé si por las ganas que tenía de ganar. Lo interiorizo mucho y no lo transmito, pero ahí vamos. Los jugadores se llevaron la bronca entre comillas porque después de analizar el partido y de verlo varias veces sigo pensando que no hicimos mal partido y que no merecimos perder. Ellos llegaron en el minuto 10 y en el 96.

–Me preocupa la situación del equipo porque no somos capaces de conseguir dos victorias seguidas para sumar más puntos y escalar en la tabla. Fuera de casa, seguramente, podemos ser el peor equipo, aunque dentro somos de los mejores. La semana fue dura, perdimos 1-0 con el líder y estuvimos más de veinte minutos con uno más. En la segunda parte, diez para diez, generamos ocasiones para haber empatado. He visto al equipo durante la semana hambriento, con ganas de hacer las cosas bien. Hay que levantarse, tenemos otra final ante el Gerena y el fútbol nos va a dar otra oportunidad para levantarnos y engancharnos a la zona alta.

Malos números lejos de Chapín "En esos resultados han influido muchas circunstancias, ni en Coria ni en Lucena merecimos perder, hicimos muchas cosas bien"

–¿Qué le sucede al equipo fuera de casa?

–Creo que en los resultados han influido muchas circunstancias. En Coria, ellos aprovecharon su primer acercamiento en un error nuestro y en Lucena, igual y ellos no tiraron más a puerta. Hicimos muchas cosas bien, tuvimos opciones, pero la pelota no entró ni con las llegadas ni a balón parado. Esto es fútbol y sólo valen los resultados por muy bien que juegues, pero de haber aprovechado alguno de esos acercamientos hubiésemos acabado más contentos. No estamos haciendo malos partidos fuera, pero se nos está poniendo todo muy rápido en contra. Nadie me lo puede discutir, he visto el partido en Coria cuatro veces y tres el de Lucena y no merecimos perder. Es más, hasta el entrenador contrario me lo dijo. La moneda está cayendo en contra y tenemos que trabajar para que esa negatividad se convierta en positividad, que seguro que lo vamos a lograr. Estamos fuertes mental y físicamente y sabemos qué tenemos que hacer con balón. Tenemos otra final para recuperar las buenas sensaciones.

–Sólo cuenta con un central, ¿lo tiene claro?

–Clarísimo. Hasta el entrenamiento del jueves tenía alguna duda, pero ya no tengo ninguna.

–¿Cómo espera al Gerena?

–Es un equipo aguerrido, que compite y que va fuerte, aunque tiene sus carencias y por ahí le queremos atacar. Tiene jugadores con experiencia y fuera de casa no tiene malos partidos. Empató a dos en Lucena y con el Utrera perdió 3-2, pero siempre fue por delante en el marcador. El partido va a ser complicado, como todos los de la categoría, pero queremos hacer un buen encuentro para lograr la victoria y recuperar la alegría, la gente lo merece. Tonto no soy, veo a la gente y está preocupada, nadie esperaba un inicio así. Soy el responsable y cuando uno se responsabiliza de lo sucedido pues lleva dentro esa rabia y esa tristeza. Tengo ganas de quitármela, pero no me la va a quitar ganar sólo una semana, tenemos que ganar varios partidos y empezar a sumar fuera de casa para estar en la zona alta. El primero asciende directamente y los otros cuatro hacen play-off.