David Sánchez, satisfecho con los refuerzos pero no da por cerrada la plantilla del Xerez DFC

El mercado de fichajes en Tercera RFEF se cerró a las doce de la noche de este jueves 1 de febrero y el Xerez DFC pudo atar sobre la campana la contratación del atacante Álvaro Garrido, procedente del Azuaga. Pero el la entidad sigue trabajando para que el futbolista de Bornos no sea el último en llegar. Ahora, con más tiempo, se centrará en buscar opciones entre jugadores profesionales que estén en paro, puerta que deja abierta el reglamento para poder realizar contrataciones con el plazo oficial finalizado. El club necesita un 'nueve'.

Junto al mediapunta bornicho han llegado David León, Alberto Durán, Pablo González, Javi Díez -en diciembre- y Teté en octubre, y han salido Edu Oriol, Pedro Pata, Antonio Moreno, Fabian Burdenski, Joselu Friaza y Ángel Rueda.

Opciones

David Sánchez, técnico azulino, ha resaltado sobre este duro periplo que "por el camino se nos han caído muchas opciones, he acudido al mercado buscando algo que nos diera un punto más para paliar lo que nos falta, gente otra categoría, jugadores que incluso otros que han pasado por aquí, que conocen esto y les tira, pero ha sido muy difícil. Por categoría y por dinero, muchos han decidido no venir".

Ante esa situación delicada, en los últimos días del mercado apostó por "otras alternativas. El tema de Garrido lo teníamos encima de la mesa desde hace dos o tres días y en la jornada del jueves intentamos cerrarlo. Los 'repres' tienen muchos jugadores y siempre no cogen el teléfono porque tienen mucho trabajo el último día. Finalmente, pudimos cerrarlo y estamos muy contentos con su incorporación".

Bajo su punto de vista, el atacante "es de la zona, de Bornos, conoce un poco esto y estamos muy contentos con su llegada, va a sumar seguro. Tiene unas características muy importantes, es buen jugador y esperamos sacarle el máximo rendimiento".

Economía de guerra

El entrenador azulino se muestra satisfecho con las incorporaciones, pero no esconde que "esperaba la incorporación de un delantero, pero el mercado está muy caro y ya lo dije el otro día. Cuando cogí un poco las riendas de la secretaría técnica con mis compañeros decidimos hacer las cosas con sentido común y hacer lo que podíamos. Hay jugadores que los tuvimos muy cerca, pero en el último momento llegó otro equipo y le dio casi el doble. Eso lo entiendo, pero lo que no puedo hacer es hipotecar al club".

Tiene claro que "nadie va a decir David ha hecho aquí una barbaridad. La situación es la que hay, eso es público. El club no está en su mejor momento económico y lo hemos intentado con las armas que teníamos, que son Chapín, el escudo, la afición, el proyecto y creer. Unos creen, otros no y están en su derecho. Yo también he sido futbolista y he apretado por otros lados. Es una pena porque hemos tenido a futbolistas muy muy cerca fruto de mucho trabajo, de semanas de trabajo, de darle cariño, de intentar trasmitirle lo que esto... Me da rabia porque le hemos dedicado muchas horas, pero esto es fútbol y no hemos podido concretar ese delantero que teníamos en mente. Ahora, los que estamos aquí estamos convencidos y se abre otro mercado, que es el de los futbolistas con ficha P en paro y los podemos firmar en cualquier momento".

Tras la tempestad, espera que llegue la calma y ya está centrado "en el partido ante el Sevilla. Lo hemos intentado hacer lo mejor posible y por horas, ganas, ilusión y por darle vueltas a la cabeza no ha sido y ya está. He intentado hacerlo lo mejor posible para el club y he mirado mucho la estabilidad. Con eso me quedo tranquilo", concluyó.