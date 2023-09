David Sánchez da un "toque de atención" al Xerez DFC tras el empate en Coria

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, no se fue contento del Guadalquivir de Coria, donde su equipo puso punto final a la pretemporada con un empate ante un rival al que se enfrentará en competición liguera dentro de pocas semanas. El míster sevillano, no obstante, ha hecho una valoración positiva del trabajo que ha desarrollado su equipo en este período de preparación, admite que la plantilla es todavía "corta", espera más fichajes y asegura que lo más positivo de la pretemporada ha sido el compromiso y la intensidad que han demostrado sus jugadores.

En primer lugar, el técnico azulino entraba a valorar el partido disputado en el Guadalquivir de Coria, afirmando que "seguramente ha sido el peor partido que hayamos hecho en la pretemporada. Creo que es un toque de atención de lo que nos vamos a encontrar en todos los campos y como no estemos concentrados y preparados del (minuto) 1 al 90 y tantos vamos a tener muchos disgustos así que no me voy contento".

Sánchez añadía que "el campo no estaba en condiciones, pero es que son los campos que nos vamos a encontrar y el contexto que vamos a tener en esta categoría, me ha faltado mucho de mi equipo. Veníamos de una victoria contra el Ceuta en Chapín, nos creemos que ya hemos hecho todo y la realidad es que para cumplir los objetivos tan altos que pensamos tenemos que ser más continuistas en el trabajo".

No obstante, apuntaba que "hemos jugado contra un rival (de Liga) y no hemos hecho todo lo que teníamos trabajado porque no queríamos dar pistas ni a posibles rivales ni al Coria, al que nos enfrentamos en la quinta jornada, pero aparte de eso, el equipo podía haberlo hecho mucho mejor, sobre todo con balón, haber decidido mejor; no lo hemos hecho y hemos sufrido hasta el final y en la segunda parte hemos tenido ocasiones que no hemos metido. Pero bueno, creo que nos viene bien para saber qué escenarios nos vamos a encontrar y saber que tenemos que dar el cien por cien sea el Ceuta o el Coria".

Contento con el trabajo

A modo de resumen de la pretemporada, David Sánchez hace un balance positivo y cree que lo mejor ha sido "que el equipo siempre trabaja, siempre corre, máxima predisposición; estoy contento, los chavales han trabajado mucho y bien y a partir del lunes empieza lo bueno: Puente Genil, un equipo complicado y nos tenemos que dar cuenta del contexto de Tercera División y tenemos que dar todos el cien por cien empezando por mí".

Precisamente el Puente Genil acudirá a la cita en Chapín mucho más rodado tras jugar seis partidos oficiales correspondientes a la Copa RFAF, por lo que el técnico xerecista cree que es "de los peores rivales en la jornada 1 porque llevan 6 partidos de competición que, quieras o no, son diferentes a los amistosos y encima ha jugado uno de ellos en Chapín. Se juntan las dos cosas, pero no hay excusas, el domingo tenemos una final con nuestra gente y a partir de ahí tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes para ir a por la victoria".

A pocos días para comenzar la temporada, el equipo sólo tiene cubiertas 16 fichas de las 22 permitidas por normativa y Sánchez espera fichajes: "La plantilla es un poquito corta y todo lo que venga será bienvenido y le sacaremos el máximo provecho. El club sé que hace todo el esfuerzo por tener la mejor plantilla posible, tenemos ganas de saber los que vamos a estar y a partir de ahí arrancar. Lo que puedo decir que todo lo que venga para mejorar, bienvenido sea".