David Solana se hace cargo de la preparación física del Xerez DFC

David Solana Sánchez es el nuevo preparador físico del Xerez DFC. Graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, con un Máster en Educación, titulado además como Readaptador de Lesiones, entre otras diplomaturas, Solana cuenta con una gran trayectoria deportiva a sus espaldas, siempre vinculada al mundo del fútbol.

Estuvo tres años como entrenador en la Escuela Antonio Puerta del Sevilla FC. Posteriormente disfrutó del programa Erasmus + de la RFEF formando parte de las categorías inferiores del AFC Wimbledon inglés durante una temporada.

Desde el 2017 hasta el 2021 fue el preparador físico del Utrera, logrando tres playoffs de ascenso a Segunda B y consiguiendo el ascenso a Segunda RFEF en la 21/22. En la pasada campaña, el técnico ejerció como Director de la Academia del UD Ibiza.

David Solana suple en el cargo de preparador físico a Ale García, que se marcha del club tras cinco temporadas con los azulinos y a quien el club ha despedido en sus redes sociales: "Nuestro más sincero agradecimiento al preparador físico por sus cinco temporadas como xerecista, empezando en la cantera y terminando en el primer equipo".

El ya expreparador físico se ha despedido de los aficionados y del club con unas emotivas palabras: "Me siento muy feliz de mirar hacia atrás y recordar con inmensa alegría todos los momentos vividos, desde mi incorporación al Juvenil B hasta llegar al fútbol profesional con el primer equipo. He podido disfrutar de muchos jugadores y cuerpos técnicos que se han convertido en parte importante de mi vida y a los cuales les estoy muy agradecido por la confianza total, cariño y por aportarme tanto positivo", enumerando a todos con los que ha coincidido.

"Juanca -prosigue-, mil gracias por todo, desde el minuto 1 juntos, me faltan palabras para ti. Especialmente quiero mencionar a mis compañeros Miguel Luque y Antonio Pérez por tanto enseñado y compartido, trabajo diario y constante para que todos estén lo mejor posible, gracias chicos de todo corazón. Y a mi José Luis González y José Calvo, hemos vivido tantos momentos cuando nadie quedaba en Chapín que para nosotros se queda, los echaré de menos muchísimo, ¡os quiero!".

También tenía palabras para la afición: "Muchas gracias por todo el apoyo recibido siempre, sobre todo cuando más se ha necesitado. Sois el motor de este club y como bien decimos el club será lo que vosotros queráis. Gracias de corazón, estad tranquilos y convencidos de que el club volverá a estar donde merece".

Por último hizo mención "especial" a todos los jugadores con los que "he tenido la suerte de entrenar. He intentado no fallaros nunca, estar siempre para vosotros y si en algún momento no ha sido así os pido disculpas. Gracias por tanto, jamás podré devolveros lo que habéis hecho por mí. Seguiremos viéndonos por La Granja y Chapín. Eternamente agradecido".