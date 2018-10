Diego Caro: "El Xerez DFC es un claro candidato al ascenso por su potencial económico, social y deportivo"

Diego Caro, técnico del Ciudad de Lucena, destaca el potencial del Xerez DFC, no se fía de sus dos derrotas consecutivas y cree que los azulinos "tienen una de las mejores plantillas de la categoría y van a estar en la zona alta. Edu Villegas está trabajando muy bien. Lleva dos años al frente de la dirección deportiva y ahí están los resultados. Han logrado formar un bloque con futbolistas expertos y con mucha calidad, la mayoría de superior categoría".

Cordobeses y azulinos perdieron el pasado domingo y el entrenador del cuadro lucentino cree que "el Xerez llega con más urgencias que nosotros. Por su potencial económico, social y deportivo es uno de los equipos más fuertes de la categoría, aspirante al ascenso y están más obligados. Nosotros es cierto que no estamos dónde esperábamos, pero nuestro objetivo no deja de ser el partido a partido y el estar tranquilos en la clasificación. Aún así, el partido va a ser competido, cada equipo con sus bazas va a intentar llevar la iniciativa y el que se ponga por delante en el marcador va a tener mucho terreno ganado. Cuando vienes de una derrota, al que empieza perdiendo le pueden aparecer los nervios y pesarle el gol".

Bajo su punto de vista, la trayectoria del Ciudad de Lucena no es a estas alturas la que esperaban porque "nos está costando acoplarnos. El equipo es prácticamente nuevo otra vez y no es fácil. Aunque hemos competido, hemos perdido partidos por pequeños detalles. La categoría es bastante exigente y aquí nadie te regala nada. Nuestro objetivo no es estar arriba, como ya he comentado antes, es jugar bien, sumar puntos, que la gente se divierta en el campo y luego los resultados ya dirán".

A la hora de analizar al rival, lo tiene claro: “El Xerez va a estar toda la temporada en la parte alta de la clasificación, lo que sucede es que hay mucha igualdad y una semana estás cuarto y otra bajas a la octava posición. El Xerez tiene potencial para estar entre los seis primeros seguro. Es un club que ha apostado fuerte por su equipo y, pese a que es su primera temporada en Tercera, no es un debutante al uso. Tienen una afición muy numerosa y entiendo que los socios serán exigentes con el equipo desde el principio”.

Diego Caro considera al plantel de Pepe Masegosa un “serio aspirante a luchar por los puestos de ascenso pero no va a ser tan fácil conseguir ese objetivo como en otras campañas. Hay bastantes equipos fuertes. Los filiales son muy buenos y luego hay que contar con Algeciras, Ceuta, San Roque de Lepe y hasta el Écija, que tiene una plantilla muy buena aunque se ha metido en la parte baja de la tabla y le puede pasar factura. Además, tampoco podemos perder de vista a Utrera o Arcos, que lo están haciendo muy bien”.