Edu Oriol explica los motivos de su salida del Xerez DFC

Edu Oriol, que este martes dejaba de ser jugador del Xerez DFC, ha explicado los motivos de su marcha después de sólo cuatro jornadas disputadas. El lateral catalán argumenta que su salida se debe "exclusivamente a razones personales" y que ha llegado un momento en el que no disfruta de una profesión "que ha sido mi vida", por lo que ha decidido dar un paso al lado no sin antes comentar que tenía dos años de contrato y que lo más fácil habría sido "seguir poniendo la mano y cobrar mes a mes".

La salida de Oriol sorprendía a la afición azulina en la tarde de este martes tras un comunicado del club xerecista en el que se detallaba escuetamente que las partes habían alcanzado un acuerdo para separar sus caminos. El defensa sólo jugó completo el partido de la primera jornada contra el Puente Genil, poco más de medio tiempo en Bollullos y 45' en Sevilla, quedándose fuera de la convocatoria para el choque ante La Palma.

El comunicado íntegro del ya exjugador del Xerez DFC dice así: "En primer lugar, dar las gracias a cada uno de los que formáis parte del Xerez Deportivo FC, compañeros, cuerpo técnico, directiva, presidente y aficionados. La razón de mi salida es exclusivamente por razones personales".

"Se me han dado todos los requisitos y facilidades para poder disfrutar, ser feliz y hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol. Pero siento que llega el momento que no disfruto de ello. Se me ha creado una obligación a una profesión que ha sido mi vida, mi felicidad y mi todo. Por eso de dar un paso al lado y desconectar para volver a conectar y poder poner el foco en lo que realmente me haga feliz".

"Seguramente siga atado al fútbol, no sé si de manera más 'hobbie' como complemento a mi vida o renunciar a ello y empezar a valorar y disfrutar el fútbol desde otra perspectiva".

"Tenía dos años de contrato, lo más fácil habría sido que en este tiempo de duda seguir poniendo la mano y cobrar mes a mes un sueldo que no me lo hubiera ganado o merecido; no soy así, soy una persona leal, honesta y sobre todo profesional, siempre he sido competitivo y he intentado ser el mejor en mi sitio, pero sentía que ahora no lo era ni hubiera podido serlo".

"En definitiva, gracias a todos, aquí tendréis a un fan más del Xerez DFC y deseo que esta temporada se cumplan los objetivos marcados y se disfrute de un ascenso".