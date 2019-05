Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, compareció ante los medios para "dar la cara como siempre, en las buenas, en las malas y en las regulares" y dar las gracias "a título personal a todos y cada uno de los jugadores que se ha dejado el alma por este club; a la junta directiva, por su trabajo inconmensurable digno de elogios a todos los niveles" por hacer de la entidad "un club modélico en el que muchos otros equipos se tendrían que fijar", tanto económica como socialmente; "un club en el que a día de hoy todos los jugadores estén al día".

Además de director deportivo, "como aficionado y socio quiero dar las gracias también y principalmente a la afición, que es lo más importante que tiene este club sin duda. Lo digo y lo dije en 2013 cuando llegué: la afición es fundamental, sin ellos no seríamos absolutamente nada y desde aquí invito a la ilusión, a la motivación. Estamos en un proyecto bonito, ilusionante, se están haciendo muchísimas cosas bien y también hay que ser autocríticos y seguir mejorando".

–¿Qué analisis hace de la temporada recién acabada? Hay quien habla de fracaso...

–El que habla de fracaso quiere hacer daño al club si es hombre de fútbol y si no es hombre de fútbol más, porque es imposible hablar de fracaso en un equipo que ha estado hasta el último momento, el último partido de 42 jornadas, luchando para conseguir un sueño, no un objetivo claro como por ejemplo el año pasado que había que ascender. El año que viene tenemos que jugar el 'play-off' pero este año y ahí están las hemerotecas, era pelear, luchar, asentarnos en Tercera División. Hay un gran equipo y hemos conseguido estar hasta la última jornada peleando con equipos con muchísima solera, muy preparados económicamente porque hemos peleado contra presupuestos muy fuertes. Durante la temporada he escuchado hablar del presupuesto más caro: absolutamente falso y mentira. Somos los más ricos en afición y somos los más ricos en muchas circunstancias del fútbol pero económicamente no, absolutamente mentira porque si miramos los presupuestos que había en julio incluso Écija o San Roque de Lepe, que se han descolgado; Ceuta, Cádiz B, Betis Deportivo... Hemos estado peleando con estos equipos. Esto no es una excusa, absolutamente no: es una realidad y la realidad es que hemos estado peleando hasta el final, que fue lo que se vendió y que fue lo que se prometió. Nos hemos quedado fuera por un gol y por el golaveraje particular. Eso lo que te dice es que tenemos que seguir trabajando y seguir peleando para intentar conseguir el objetivo marcado por este club.

–El objetivo de la próxima temporada será acabar entre los cuatro primeros...

–Con lo que me den yo haré encaje de bolillos y me partiré la cara para hacer un grandísimo equipo y para hacer un equipo que garantice el 'play-off' y después que en ese 'play-off' me garantice ascender. Pero siendo muy sincero y muy claro, el 'play-off' a partir de ahora porque el año pasado peleábamos y luchábamos para intentar conseguir estar lo más arriba posible. Ha terminado un año, hemos quedado quintos empatados a puntos con el cuarto haciendo una temporada con aciertos y equivocaciones. Tenemos que madurar y aprender y ahora llega otra temporada más dentro del proyecto para sin tregua luchar y pelear por jugar el 'play-off' y posteriormente ascender.

–¿Cree que hay jugadores que no han dado la talla?

–Voy a intentar hacer un equipo que garantice jugar el 'play-off' y si por eso tienen que salir todos los jugadores que están y encuentro jugadores mejores, van a salir absolutamente todos. Hay jugadores que tienen contrato, evidentemente este club es serio y tendríamos que hablar con ellos pero si no tienen que estar, no estarán. A tu pregunta, creo que hay un inmenso equipo, un grandísimo equipo, lo cree todo el mundo. Hay jugadores que vinieron aquí firmados con una calidad, con una experiencia, con un currículum y con una garantía de éxito que no lo hubiese firmado solo Edu Villegas, lo hubieran firmado los 2.970 socios que tenemos ahora mismo. A raíz de ahí, cada uno es dueño de su trabajo, del rol que ha venido cumplir y de su rendimiento. Y voy a ser tremendamente exigente con este tema ni me va a temblar el pulso: yo hago como he hecho en mi vida: hay que trabajar al máximo para conseguir el máximo. Después las cosas saldrán mejor o peor como ahora soy yo el que decide, en el momento que un jugador no haya rendido al nivel que yo considere, es su problema y además se lo he dicho a ellos.