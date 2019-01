"Creo que vamos a dar mucha guerra en esta segunda vuelta"

En el Xerez Deportivo FC puede haber más salidas y es seguro que van a llegar nuevos jugadores de cara a esta segunda vuelta del campeonato. Así lo confirmó ayer el director deportivo de la entidad, Edu Villegas, durante la rueda de prensa en la que se presentaron los dos últimos refuerzos del equipo: Khalok y Antonio Jesús.

Con 17 fichas cursadas, el director deportivo puede realizar hasta un total de cinco fichajes más, ya que la intención, como así confirmó, es la de cubrir las 22 fichas permitidas por la Federación para la exigente segunda vuelta en la que el equipo va a tratar de meterse entre los cuatro primeros clasificados. "Si podemos, sí", contestó. "Tenemos un presupuesto del que no nos podemos salir, pero si puedo incorporar a dos, tres o cuatro jugadores más lo haré; y si tengo que hacer cinco y echar a dos, lo voy a hacer también. Cada uno es dueño de sus actos y de su rendimiento y a partir de ahí es un día a día y seguiré tomando decisiones y tengo hasta el 31 de enero. Y no es un aviso a navegantes porque se lo digo a ellos a la cara, individual y colectivamente".

Tras las salidas de Regino y Rojas -además de la de Jojo-, la prioridad es un central para completar un centro de la zaga en la que está Joaqui, además de Adri Rodríguez -que lleva casi toda la temporada jugando en el centro del campo- y Rodri, que ha 'bajado' hasta la zaga en los últimos partidos. "Han salido Regino y Rojas, aunque Rodri es un jugador que puede jugar tanto de pivote como de central, que de hecho lo está haciendo y francamente bien, pero es una posición que me preocupa reforzar, pero también estoy abierto a más posibilidades, tanto defensivas como ofensivas". "Ya dije -continuó- que iba a tomar decisiones por el bien del club y de hecho las estoy tomando y las seguiré tomando, tanto en salidas como en llegadas", apuntó ayer Edu Villegas. "Evidentemente, si el equipo responde, peleamos, luchamos y damos la imagen que dimos el lunes seguramente haya menos salidas de las que podrían salir. Lo he dicho por activa y por pasiva, no me va a temblar el pulso y lo tengo claro".

El director deportivo cree que las decisiones que ha tomado en las últimas semanas han servido para activar al vestuario y que, en cierta manera, ha servido de revulsivo: "He estado muchísimos años en vestuarios y cuando hay equipo con aspiraciones y pasa este tipo de cosas los compañeros miran al lado y dicen cuidado que me puede tocar a mí. Esto no era una ruina en octubre, pero sí es verdad que considerábamos que había que tomar decisiones y a lo mejor ha sido un revulsivo porque a los mismos compañeros les ha dolido la salida de jugadores pero también saben que les puede tocar a ellos".

Tras la victoria contra el Utrera, la semana se presenta tranquila, sin menos presión que durante el parón navideño, que ha afectado tanto al director deportivo como al cuerpo técnico y la plantilla, sobre los que se había puesto el foco de las críticas: "La Navidad mía ha sido terrorífica porque éste es un club con mucha presión y hay que estar preparado mentalmente para estar en este tipo de situaciones y en este tipo de puesto. Sentimentalmente sufro pero profesionalmente tengo las ideas claras. Ganarle al Utrera es un punto de inflexión y pienso que positivo, lo siento así. El lunes por la noche estaba con una sensación agradable. He visto cómo el equipo ha cambiado, muchas veces este tipo de situaciones pasan en el fútbol. Sigo pensando que tenemos un grandísimo equipo y también digo que este tipo de situaciones, de salida de jugadores, son dolorosas, han sido unas Navidades duras, hemos entrenado muchos días mañana y tarde, porque evidentemente había que cambiar algo. Todos debemos de tener claro que el camino es el del lunes, porque la afición creo que salió total y absolutamente contenta porque el equipo rayó la perfección dentro de que es Tercera División, así lo dijo el entrenador de ellos. El socio, aficionado, simpatizante que no saliera contento y feliz del partido del lunes que se lo piense bien porque entonces no amaría ni querría a este club. Quiero pensar que es un punto de inflexión, el equipo estuvo perfecto ante un Utrera que venía líder, 18 jornadas sin perder, gran fútbol, todo el mundo hablando maravillas de ellos y se lo merecen porque están ahí, pero llegó el Xerez, donde había dudas, y demostró que somos un magnífico equipo y preparado para todo", manifestó.

El Xerez DFC sumó 35 puntos en la primera vuelta y lleva ya cuatro (de seis) en la segunda. Villegas señala que "si me dicen en agosto que íbamos a tener 35 puntos... 35 puntos son una proyección de 70 puntos y con 70 puntos se pueden hacer muchas cosas. Es verdad que hay equipos importantes, competitivos, demostrando que están fuertes y contra esos hay que pelear. Ya lo he dicho en varias ocasiones, nuestro objetivo desde el minuto uno era estar lo más arriba posible, ganar el máximo de partidos y puntos posibles y en eso estamos, no renunciamos a nada y nos vamos a dejar la vida por estar lo más arriba posible y por intentar jugar el ‘play-off’. Eso está absolutamente claro, pero competimos contra equipos que se refuerzan y que tienen grandes jugadores y presupuestos. Estamos ahí, nos respeta todo el mundo y tenemos por delante una segunda vuelta en la que creo y pienso que vamos a dar mucha guerra".