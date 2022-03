Edu Villegas apuesta por el Ceuta en el partido del domingo ante el Xerez DFC

El Ceuta de Edu Villegas y el Xerez DFC, club al que estuvo vinculado desde su fundación hasta el pasado verano, vuelven a verse las caras este domingo en el Alfonso Murube (17:00) y en juego hay algo más que tres puntos. Los caballas necesitan el triunfo para consolidarse en los puestos que permiten pelear por el 'play-off' de ascenso a Primera RFEF y los azulinos están obligados, cuanto menos, a ofrecer una buena imagen tras el pésimo encuentro que realizaron ante Las Palmas Atlético en su último desplazamiento e intentar sumar para no complicarse la vida en la parte baja de la tabla.

Para el director deportivo de los ceutíes, el partido "será especial, aunque menos que el de Chapín. Era la primera vez que me enfrentaba a ellos después de mi inesperada salida en verano tras cumplir con todos los objetivos y fue muy emotivo. La afición, como siempre ha hecho conmigo, se volcó y al presidente también le estoy agradecido por el homenaje. Soy profesional de esto y ahora estoy entregado al Ceuta al cien por cien, un club que me lo está dando todo y en el que me siento plenamente realizado. Luhay Hamido confió en mí desde el minuto uno, puso a mi disposición los máximos medios posibles para que trabajase a gusto y pudiera configurar la mejor plantilla posible. Nos respeta muchísimo tanto al entrenador como a mí, valora el esfuerzo diario, y creo que estamos creciendo".

El Ceuta ha ido de menos a más y eso "era algo que más o menos esperábamos. La temporada, en líneas generales, está siendo excelente. Hay que tener en cuenta que formamos una plantilla prácticamente nueva, sólo se quedaron seis o siete futbolistas de la pasada campaña, y llegó un entrenador nuevo y todo cuesta. Nadie tiene una varita mágica en el fútbol. Chus es un buen entrenador, jugamos muy bien al fútbol, le está sacando un buen rendimiento a la plantilla y la afición, que es importante, está encantada con el equipo. Estamos peleando por el 'play-off' y nuestro objetivo era consolidarnos en la categoría sin renunciar a nada y ser un referente como lo ha sido históricamente este club. Desde la humildad, el reto es ir creciendo".

Además, añade: "El equipo ahora se encuentra en un buen momento. Sinceramente, y no es porque yo lo diga, lo dicen los rivales a los que nos enfrentamos, hacemos un fútbol de superior categoría. Somos verticales, poderosos con el balón, fuertes atrás, aunque a veces cometemos fallos que nos penalizan demasiado, con jugadores que están respondiendo al nivel que se esperaba y estamos obteniendo buenos resultados. Estamos más que satisfechos con todos".

"La afición del Xerez DFC es soberana y lleva tiempo manifestándose sobre el equipo"

El Xerez DFC llegará al Murube en un momento complicado, aunque la pasada jornada respiró tras imponerse al Panadería Pulido por 1-0 en Chapín. Sobre el cuadro de Pérez Herrera subraya que "tiene equipo para estar más arriba y salvar la categoría, no debe pasar apuros. Lo que sí resalto es que la afición es soberana y lleva tiempo manifestándose. Desde que llegué a ese club en 2013 mantuve que ese club era de los socios y que su opinión siempre cuenta. Hay que tener en cuenta eso".

Además, el jerezano del cuadro caballa cree que "el encuentro será totalmente diferente al de la primera vuelta en Chapín. Allí, empatamos a dos, pero el equipo ahora está mucho mejor y más hecho que entonces. Hemos crecido y, con el máximo respeto hacia el Xerez DFC, creo que estamos capacitados para sacar este partido adelante. De todos modos, sabemos también que no nos podemos confiar porque ellos compiten bien y también tiene sus armas para plantarnos cara".

Villegas está viviendo su primera experiencia como director deportivo lejos de Jerez y se encuentra "realizado, feliz y muy protegido tanto por el presidente como por todas las personas con las que estoy trabajando. Gracias a ellos, me he adaptado perfectamente. La gente me ha acogido también de forma excelente desde el principio y eso ayuda. Siempre me entrego en cuerpo y alma a todo lo que hago, mantengo la misma forma de trabajar que en el Xerez DFC porque no conozco otra".