Exhibición y sufrimiento (1-2)

El Xerez Deportivo FC se llevó los tres puntos en un encuentro que dejó prácticamente solventado en una primera media hora de juego magnifíca de los de Pepe Masegosa. Cierto es que a partir de ahí el equipo xerecista acusó el cansancio y el calor reinante en el Antonio Barbadillo y que, sobre todo en la segunda mitad, el Arcos mejoró enteros gracias a la entrada de Cuenca, empezando a generarle problemas a un Xerez DFC que tras encajar el 1-2 tiró de oficio para aguantar el empuje local y certificar su triunfo.

El partido empezaba con un golpe de efecto porque nada mas ponerse el balón en juego, en un error del defensa local Benítez, que intenta un pase horizontal en la salida del balón y habilita a Bello. El jugador visitante, muy atento, sólo tiene que golpear a puerta vacía con el portero fuera de sitio para marcar el 0-1 y poner en ventaja al Xerez Deportivo FC.

El tempranero tanto dio alas al conjunto azulino -ayer de rojo- y dejó noqueado por completo a un Arcos que se quedó aturdido después del mazazo, inseguro, indeciso, y que no logró sacudirse ni el dominio ni la presión alta de los de Masegosa. Así, los visitantes fueron muy superiores a su rival durante toda la primera media hora de partido, poniéndolo todo, haciendo mucha presión, sin dejar respirar al rival, sin dejarle hacer su juego, cortándole de raíz la buena salida de balón, la posesión, la triangulación... Todo eso se volvió a favor del Xerez Deportivo FC, que es precisamente el que desarrolló ese fútbol, con un centro del campo muy bien plantado, con Jorge Herrero y Álex Colorado mandando en el partido y con un buen juego por bandas, con Heredía, a banda cambiada, y Bello. Sobe todo este último fue el artífice del juego ofensivo de un Xerez DFC que encontró por la banda izquierda un filón para poner en jaque una y otra vez a su defensor, Álvaro Ramírez. También a balón parado sorprendía el Xerez Deportivo FC al Arcos, que a punto estuvo de encajar el segundo en el minuto 11 en un centro de Padilla que Heredia no envía al fondo de la red por muy poco.

A medida que fue avanzando el partido el Arcos intentó desplegarse a duras penas, porque sobre todo le faltaba el balón y apenas llegaba a las inmediaciones de un Camacho que durante la primera mitad fue un mero observador. Quiso pero no pudo el equipo local, muy espeso, que llegaba por primera vez timidamente en el minuto 20 en una llegada de Ocaña por banda izquierda que cortó la defensa visitante.

Mientras, el Xerez DFC siguió poniéndolo todo y en el 23' tuvo otra buena ocasión en una gran jugada de Bello por la banda que culmina Adrián Gallardo en un disparo cruzado por bajo que obligó a lucirse al meta local Isi. Dos minutos mas tarde pudo llegar el 0-2 en otra buena contra visitante bien iniciada por Adrián Gallardo, apoyándose en Jorge Herrero, con tiro de Heredia en diagonal que obliga al meta local a intervenir nuevamente para despejar a córner.

Y en el 26' llega el 0-2 en una nueva indecisión de la defensa local en la salida del balón que habilita a Jorge Herrero. Éste la pone para Adrián Gallardo que, aunque un poco escorado, encuentra ángulo y dispara cruzado al palo opuesto para hacer el segundo de los visitantes.

Quedaban muchos minutos, pero tal y como se estaban viendo los dos equipos en el terreno de juego parecía que el Xerez DFC podía hacer mucha sangre en el Antonio Barbadillo. Pudieron sentenciar los visitantes antes del descanso en multitud de llegadas que, sin embargo, no llegaron a concretarse en jugadas claras de gol.

Mucho tenía que cambiar el panorama para que el Arcos plantase cara a los jerezanos, pero la entrada de Cuenca como mediapunta hizo que el Arcos mejorase muchísimo en la segunda parte. El equipo tuvo mas criterio a la hora de salir, sobre todo al contragolpe, y gracias a la velocidad de Cuenca y Legupín el equipo local tenía mas tiempo el balón, triangulaba, y en el 51' hubo un penalti de Joaqui al golpear el balón con el brazo en su intento de taponar el disparo de un atacante arcense. Pese a las protestas del futbolista, que insistía en que no había tocado el balón con la mano, el lanzamiento se produjo y fue Caballero, la pasada temporada en el Xerez DFC, el encargado de establecer el 1-2 que daba emoción al partido. Con el 1-2 en el luminoso y viendo que el equipo rival, quizás debido al desgaste de la primera parte y el calor, ya no era tan fiero como en la primera parte, el Arcos se creció y pudo empatar en el 57' en una buena salida a tres toques que Borja no pudo culminar por poco.

Pese a todo, el Xerez DFC supo reaccionar y tiró de oficio para mantener el encuentro bajo control mientras Bello a punto estaba en el 58' de hacer el tercero. El extremo dejó sentado en el suelo a Álvaro con un quiebro y con la derecha no ajustó el disparo, rechazando Isi.

El Arcos replicaba en el 61' con una buena llegada de Caballero por banda derecha con remate de Legupín que consigue tapar la defensa visitante. Y a partir de ahí el encuentro se convierte en un toma y daca constante pero sin apenas ocasiones claras de gol. Tan sólo una de Cuenca, en el 84', que pudo significar el empate final para los locales pero que Camacho despejaba a córner bien colocado.

De ahí al final, el oficio de los jugadores xerecistas se impuso al empuje local y los de Masegosa sumaron tres nuevos puntos, seis consecutivos que darán tranquilidad en todos los aspectos para afrontar las próximas jornadas.