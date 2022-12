"Es el partido más difícil del año, el Utrera se la juega y nosotros también"

-Último partido del año en Utrera ante un equipo que ha encajado 8 goles en los dos últimos partidos y que no gana ni marca desde el 30 de octubre. ¿Qué le dicen estos números?

-Pues que es el partido más difícil del año, es el último y ante un equipo que está ahí abajo y que quiere cambiar esa dinámica negativa, se la están jugando todo y seguro que van a ir a morder, a ir de verdad, que quieren ganar... O sea, nos equivocamos si pensamos que va a ser un partido fácil. Cada partido es un mundo, vienen en esa línea pero eso no significa nada, todo lo contrario.

-Se la juegan ellos, pero también el Xerez DFC.

-Evidentemente, al final estamos ahí también, donde no queremos estar e igualmente tenemos que salir a morder, con la actitud con la que sabemos que tenemos que salir porque para nosotros también es un partido vital.

-Supongo que querrá ver al Xerez DFC de la segunda parte en Sevilla.

-Sí, ya lo comentamos en la rueda de prensa pospartido, que habíamos tirado la primera parte, hemos hablado con los jugadores y eso no puede ocurrir más, confiamos en hacer un partido bueno, completo, estamos muy bien.

-El Utrera es u rival directo. ¿Eso implica más presión a la hora de afrontar el encuentro?

-Da igual ir a Utrera, jugar contra un equipo de arriba o de la mitad de la tabla. Estamos en una situación que no queremos. Hoy en día todos los partidos son vitales, para nosotros si cabe más porque estamos abajo y para el Utrera también es vital. Creo que va a ser un partido jodido, difícil y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para traernos otra victoria.

-Un campo el San Juan Bosco que no se le ha dado bien al equipo, no ha puntuado allí y ni siquiera ha marcado. Pero el Xerez DFC este año es el cuarto mejor visitante.

-Son estadísticas, me han comentado que nunca se ha ganado allí y vamos a plantear bien el partido, mirar cómo tenemos que hacer las cosas y confiamos en que todo va a salir bien.

-Lo cierto es que hay una tendencia y el equipo está mucho mejor fuera que en casa. No sé incluso si es un alivio jugar fuera de Chapín.

-Los números lo dicen, en este caso son tres partidos fuera con dos victorias y un empate, números muy buenos. En ese sentido, esos números dicen que sí, pero cada partido es diferente y hay que hacer un encuentro completo, serio y competir bien y seguro que así vamos a traernos lo que queremos.

-Afrontan el encuentro con bajas importantes tanto en defensa como en el centro del campo.

-Viajan Álvaro y Juan Chaves con nosotros, pero para mí las bajas no son excusas, vamos a jugar 11 contra 11, tenemos en el banquillo 7 jugadores y confiamos en todos. Evidentemente, queremos tener a todos disponibles, pero las circunstancias son las que son y no me preocupa.

-Ganar probablemente signifique salir de los puestos de descenso. ¿Hasta qué punto es importante irse de vacaciones fuera del descenso?

-Cuanto más lejos estemos de abajo, mejor. Ahora mismo estamos ahí y nuestra misión es ganar el partido y salir de esa zona, siendo conscientes de que esto es muy largo y queda mucho, pero cuanto antes salgamos, mucho mejor. Cuando estás abajo no puedes estar tranquilo y evidentemente ganar nos daría tranquilidad.