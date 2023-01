"Son tres puntos importantes, pero en enero ni desciendes ni juegas el play-off"

Francis Pérez, técnico del Xerez DFC, ha hablado en la previa del partido contra el Juventud Torremolinos, colista del Grupo 4 de la Segunda RFEF. El míster xerecista no se fía de la mala clasificación del equipo malagueño y ha advertido de que el encuentro será "muy difícil" a la vez que "muy importante", ya que le gustaría acabar la primera vuelta con buenas sensaciones. Francis también ha comentado lo que espera de Cheikh y David Agudo y en cuanto a posibles incorporaciones ha señalado que "en banda es donde estamos más cortos".

-Tres victorias consecutivas. ¿A seguir la racha?

-A seguir con lo que venimos haciendo, trabajando bien, pero que no va a ser fácil, hoy en día todos los partidos son complicados, pero está claro que queremos seguir en esta línea.

-¿Qué ha cambiado en el equipo en estas últimas semanas?

-Es verdad que al principio nos costó mucho, pero poco a poco la idea se ha ido implantando, hemos ido cogiendo la línea que queremos y esto son rachas y dinámicas, en este caso estamos en una buena y hay que seguir.

-¿Qué espera de un rival que es el colista del grupo?

-Pues como siempre digo, partido fácil no hay. Este equipo le metió cuatro al Recre, hoy partido fácil no hay y jugamos en un campo diferente y tendremos que hacer las cosas muy bien para traernos los tres puntos.

-Objetivo, ¿acabar bien primera vuelta? El equipo ha dado un salto y está en una situación más desahogada.

-Sí, quieras o no evidentemente no es lo mismo y me gustaría acabar la primera vuelta ganando estos tres puntos. Tenemos que centrarnos en lo nuestro y sabemos qué tenemos que hacer.

-¿Nota que los jugadores tienen ahora más confianza para hacer cosas?

-Es lo normal cuando los resultados son positivos esa confianza te la da un poco todo y en este caso es así, pero insisto, esto es fútbol y vamos a pillar momentos de todo tipo. Tenemos que seguir en la misma línea, con la misma concentración, ganas y a competir.

-¿Y ha tenido que frenar un poco? ¿Tiene la sensación de que haya euforia después de estas tres victorias seguidas?

-Nosotros no miramos, sinceramente, ni hacia arriba ni hacia abajo, sólo miramos un partido en el que tenemos que competir y hacer las cosas muy bien, estar concentrados y tener el carácter que tenemos y a partir de ahí pues se mira al final el tema de arriba o abajo. Son tres puntos muy importantes, un partido muy difícil, insisto, y poco a poco. En enero ni vas a descender ni vas a jugar play-off. Tranquilidad. Olvidarnos de lo pasado porque puede venir esa relajación por tres partidos ganados y ahora si perdemos no pasa nada... No. Esa no es la actitud. Queremos hacer las cosas bien, hacer un partido completo, bueno y a raíz de ahí seguramente sacaremos lo que queremos.

-Han llegado esta semana Cheikh y David Agudo. ¿Qué van a aportar estos dos futbolistas?

-Entran en convocatoria, son jugadores que vienen de sus equipos en dinámica de entrenamientos y partidos. Han trabajado poco tiempo, sólo dos días, pero van a aportar seguro. Cheikh es un jugador joven con mucha movilidad y a David lo conocemos, un delantero referencia con mucho trabajo. Seguro que van a aportar sus cosas y nos van a ayudar.

-Quedan dos fichas por cubrir. ¿Las preferencias son dos bandas o le gustaría también finalmente un lateral izquierdo?

-En este caso es evidente que en banda estamos un poco cortos y estamos trabajando en ello y después si nos entra un jugador que nos interese es cuestión también de valorarlo y verlo. pero en principio, lo primordial son las bandas.