Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, sabe la importancia que tiene el derbi del domingo ante el Xerez CD tanto por lo que significa para la afición como por las dos jornadas seguidas que su equipo encadena sin ganar y sin hacer un gol. El técnico manchego estima que el balón parado será fundamental, recuerda el buen nivel del Deportivo pese a no haber empezado bien la Liga y apuesta por el triunfo para "estar a la altura de nuestra afición, estamos en deuda".

-¿Le preocupa algo de forma especial del derbi?

-Preocuparme me preocupa todo. Siempre tienes incertidumbre cuando no sabes qué puede ocurrir pero también tenemos la ilusión de que lo podamos sacar adelante. Es cierto que hay en juego tres puntos como en cualquier otro partido pero palpas en el ambiente durante la semana que es diferente a otros.

-¿La falta de gol de su equipo en las dos últimas jornadas es puntual?

-Todos intentamos mejorar en esa faceta. Hasta hace dos jornadas éramos de los equipos más realizadores del grupo y ahora llevamos dos semanas sin anotar ninguno. Espero que sea una racha y romperla el domingo.

-En un campo pequeño como La Granja, ¿qué importancia tendrá el balón parado?

-Es un factor fundamental en el fútbol actual. En el último Mundial, por ejemplo, se pasó respecto al anterior, de hacer un 36% de los goles a marcar un 44%. Tanto defensiva como ofensivamente es clave.

-¿Qué valoración hace del Xerez CD?

-No han arrancado deportivamente de la mejor manera y como les hubiese gustado pero también hay que tener en cuenta que han tenido un calendario complicado, han jugado prácticamente con todos los equipos difíciles del grupo. Es un equipo como casi todos los que hay en este grupo, con un buen once, con jugadores experimentados que están ante un partido especial para todos.

-¿Ha transmitido a los jugadores algún mensaje especial?

-Cuando llegué la pasada temporada me hicieron esta misma pregunta y lo mismo no percibí lo que me querían preguntar y dije que era un partido normal. Ahora, con el paso del tiempo y manejar más datos, entiendo que es un partido de tres puntos pero es diferente, es especial. Es más, creo que es el único derbi que hay en el fútbol español. Los socios de mi equipo, que es el que me interesan, decidieron un día tomar una alternativa distinta. En otras ciudades hay equipos diferentes pero no como aquí.

-Asegura que el partido es diferente, ¿cómo puede afectar el resultado?

-Los tres puntos son tres puntos y los objetivos que tenemos los dos equipos no van a variar ganes o pierdas. De todos modos, para nosotros tiene unas connotaciones diferentes por una sencilla razón, tenemos la mejor afición que hay en el grupo y probablemente de las mejores que hay en toda la Tercera y en Segunda B. A partir de ahí, entendemos que estamos en deuda con ellos y más aún después de haber sumado un punto de los últimos seis. Este es el partido más cercano y lo que intentamos es devolver ese apoyo, ese ánimo, esa confianza que recibimos de la afición que es la mejor. Nosotros no lo somos y vamos a intentar ganar y estar a la altura de ellos.

-¿Se siente su equipo presionado por el cartel de favorito?

-Sinceramente, en este tipo de partidos no hay favoritos. Aunque uno fuese el primero y el otro el último, en el partido seguro que las fuerzas estarían igualadas. No obstante, para mí mi equipo siempre es el favorito ante cualquiera, no tengo dudas. No hay que perder la perspectiva. Esto es un juego y en esta vida hay cosas más importantes. Hace unos día un amigo mío murió y eso sí es duro.