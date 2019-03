Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, estaba satisfecho por el triunfo, alabó tanto a sus futbolistas como a la afición y sobre el cuarto puesto que ocupa su equipo en la tabla, subrayó que "lo difícil es mantenerse".

-Ha sido un triunfo holgado pero costó abrir la lata.

-Sí, la verdad es que sí. Sí que es cierto que ya en la primera mitad tuvimos dos o tres ocasiones, dos de ellas sobre todo tremendamente claras, y la verdad es que ya hubiéramos merecido irnos al intermedio con algún gol favorable. Pero mira lo que es el fútbol, al final en la segunda mitad, que yo creo que ha sido un poco monopolizada por nosotros futbolísticamente, pues mira por dónde, con el 0-0, la única ocasión que ellos han tenido ha sido casi milagrosa que no entrara, lo que es de caprichoso el fútbol. Pero al final, si hacemos una valoración y lo hacemos desde esa objetividad, creo que hemos sido superiores, hemos merecido ganar e incluso en bastantes momentos del partido creo que hemos hecho un muy buen fútbol para lo que es la categoría.

-El equipo mejoró mucho en la segunda mitad.

-Y antes de que me lo preguntéis os lo digo: a priori, aunque no sabes nunca lo que va a acontecer, y repito, la que nos sacaron bajo los palos, si entra ese gol seguro que estamos hablando de otro partido y de otra lectura, pero también es cierto que la frescura física de un equipo lógicamente no es lo mismo una primera mitad que una segunda. De por sí, los datos estadísticos que hay del fútbol mundial, cuando más goles se marcan es a partir del minuto 65. Sí que es verdad que no hemos sido tan dominadores en la primera, porque prácticamente hemos jugado en su campo casi toda la segunda mitad. La intención mía era buscar futbolistas más asociativos, tener más velocidad arriba porque podíamos entender que el partido fuera más largo y sí que confiamos en que nuestra presencia física, nuestras prestaciones físicas, podrían ser mejores que las de ellos como así al final ha sido.

-El equipo se mete en puesto de 'play-off' y quedan seis partidos que ahora parecen muchos cuando antes siete parecían pocos.

-Esta semana en concreto una de las cosas que les comentaba a los futbolistas es que estamos bien, y me explico: 22 equipos son demasiados, probablemente, y son demasiadas jornadas. Y a estas alturas, muchos equipos, independientemente que aquí el grado de motivación es el máximo, como dijo un entrenador hace poco, que este era el Bernabéu de la categoría y con razón; pues en un momento determinado hay futbolistas que a estas alturas, tantos partidos hacen que no compitan con la intensidad que gustaría. Pero nosotros no es así, creo que hemos llegado con muchísima frescura. A nosotros se nos quedaban cortos los siete partidos que quedaban o los seis que quedan. En ese sentido tenemos el angelito bueno que nos está diciendo 'ustedes estáis en un buen momento, ustedes tienen hambre, tienen ganas'. Y antes que se me olvide, felicitarlos (a los jugadores) y lo que dije un día, que me vuelvo a repetir: lo hago también con la afición porque de verdad que te lleva en volandas, es increíble el apoyo que tienes, creen en ti y eso es tremendamente importante. Esta semana leía la importancia de que el cuerpo técnico, la afición, los jugadores estemos lo más cerca posible porque sin lugar a dudas nos hace más fuertes, estoy convencido de ello. Seguro.

-Khalok no está siendo titular pero está aportando cuando sale.

-Y todos. El otro día en la Ciudad Deportiva, los tres cambios que realizamos, no solamente porque Heredia haga lo gol sino el propio Khalok, Antonio Jesús... En ese sentido, es tremendamente importante. Y aparte, que se sientan útiles, que se sientan válidos. Todavía quedan muchos partidos y tener ese tipo de futbolistas que salen frescos, que tienen velocidad, que tienen desborde, no es lo mismo cuando salen en el minuto 1 que cuando lo hacen en el 60, y esas cosas también las tienes que valorar, claro que sí.

-Ahora el equipo depende de sí mismo y el reto es mantenerse entre los cuatro primeros.

-La respuesta va a ser fácil porque hay una que la conocemos todos y que creo que es verdad, y es que lo difícil es mantenerse. Y esa es la pura realidad, porque ahora vamos a ver cómo está la enfermería, a empezar a pensar en el partido del Espeleño y avisados de que cualquiera, absolutamente cualquiera, te puede ganar.