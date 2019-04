Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, se muestra tranquilo de cara al derbi del domingo (17:00) ante el Cádiz B en El Rosal. Le transmite confianza la racha de su equipo de 28 jornadas sin perder y las diez sin recibir goles pero también tiene en cuenta el potencial del rival y su potencial defensivo. Apuesta por el triunfo y por "competir y dar la cara".

-¿Cómo encara su equipo la cita ante el Cádiz B?

-Es un partido atractivo, primero contra cuarto, en una jornada en la que también se enfrentan el segundo y el tercero. Sabemos que el encuentro entraña mucha dificultad porque nos medimos al líder y si miramos los números nos dicen que es el equipo más sólido del grupo y creo que del fútbol español porque no sé si es el primero o el segundo que menos goles ha encajado. Además, si seguimos hablando de números, de los 19 partidos que ha disputado en casa en 16 de ellos ha terminado con la portería a cero. Tiene muy pocos puntos vulnerables, te concede muy escasas ocasiones, aunque tiene algunas debilidades. Nosotros intentaremos aprovechar alguna.

-¿Se decidirá el derbi por pequeños detalles?

-Lo de los pequeños detalles es algo que comentamos siempre y, dentro de la igualdad que existe, al final esas situaciones deciden. A veces no se le da a esto toda la importancia que tiene y, realmente, un saque de banda o una segunda jugada te pueden decidir un partido con un gol. De todos modos, el fútbol no es previsible, cuántas veces han llegado equipos en condiciones parecidas, como ahora ellos y nosotros, y lo mismo el partido acaba con cuatro o cinco goles.

-Con un encuentro tan táctico, ¿los dos equipos pueden salir a por el empate?

-No, eso lo comento siempre. Sinceramente, no creo que nadie se plantee salir a empatar. Lo que es evidente es que si llegas al minuto 85 y no vas ganando lo lógico es que intentes no perder pero no nos planteamos eso. Sabemos que es un partido tremendamente importante pero no definitorio porque después quedarían nueve puntos por disputar. Las variaciones tácticas no las hacemos en función del rival.

-El Ceuta-Utrera se disputa el sábado, ¿es mejor conocer el resultado?

-Decir que de reojo no miras los resultados de los demás no sería correcto. De todos modos, lo más importante es que nosotros sumemos y que ganemos si es posible. Luego, si el resultado de ese partido es favorable, bienvenido sea pero lo importante es que mi equipo sume los tres puntos para no tener que depender de nadie.

-El Xerez DFC encadena 28 partidos sin perder, ¿cómo influye en la plantilla?

-Es una barbaridad, en los 25 años que llevo entrenando sólo se ha dado una vez. Es complicado lograrlo y te da confianza, sabes que juegas con un equipo importante. Tengo plena confianza en mis jugadores y, independientemente del juego que podamos desarrollar, el domingo a partir de las cinco este equipo va a competir. Luego, el resultado me gustaría que fuese positivo para nosotros pero no tengo dudas de que vamos a dar la cara y a intentar ganar.

-¿Es un alivio poder contar con Casares sin Gallardo?

-Cualquier jugador es importante y, en este caso, teniendo la situación que tenemos con Gallardo lesionado, que es lo peor en el fútbol, disponer de Casares es muy buena noticia.

-El Cádiz ha enviado al club cien entradas y los jugadores no estarán solos como ante el Betis Deportivo...

-Para nosotros es muy importante, ya que juguemos en casa o lo hagamos fuera siempre nos sentimos arropados y a veces hasta en mayoría. Es un dato positivo, una alegría.